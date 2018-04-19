09:27, 19 Nisan 2018 Perşembe

İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi





İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, kentte etkili olan yoğun sis dolayısıyla İstinye-Çubuklu, İstinye-Küçüksu, Beykoz-Eminönü, Sarıyer-Anadolu Kavağı seferlerinin iptal edilmesine karar verildi.

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