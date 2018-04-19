10:04, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Kolombiya'nÄ±n ELN ile mÃ¼zakereleri baÅŸka Ã¼lkede sÃ¼recek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maria Angela Holguin, Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN) ile Ekvador'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Holguin, Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno'nun, Ã¼lkesinin bundan sonra Kolombiya ve ELN arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerin ev sahipliÄŸini yapmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BaÅŸkent Bogota'daki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Casa de Narino'da hÃ¼kÃ¼metin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Holguin, Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos'un, Moreno'nun kararÄ±nÄ± anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

Holguin, Moreno'nun, Ekvador'u sadece ev sahipliÄŸinden deÄŸil garantÃ¶rlÃ¼kten de Ã§ekmesinin ardÄ±ndan, Kolombiya'nÄ±n ELN ile mÃ¼zakerelere daha Ã¶nceÂ belirlenen alternatif bir Ã¼lkede devam edeceÄŸini bildirdi.

5 ÃœLKEDEN BÄ°RÄ°NDE DEVAM EDECEK

Maria Angela Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesiÂ Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor.

HÃ¼kÃ¼metinin terÃ¶rle mÃ¼cadelede gardÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸini de vurgulayan Holguin, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki askeri hareketliliÄŸi hatÄ±rlatarak Ekvador'a destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ekvador DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da ev sahipliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼kten Ã§ekilme kararÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile resmen duyurdu.

AÃ§Ä±klamada, bu kararÄ± almalarÄ±na neden olan ÅŸartlarÄ±n "kardeÅŸ Ã¼lke Kolombiya" tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno, Kolombiya'daki televizyon kanallarÄ±ndan birine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, bu yÃ¶nde bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Ekvador'da son dÃ¶nemde Kolombiya ile sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki silahlÄ± gruplarÄ±n neden olduÄŸu ciddi gÃ¼venlik olaylarÄ± yaÅŸanÄ±yor.

BÃ¶lgedeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan, eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§lerinin (FARC) barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± tanÄ±mayan unsurlarÄ± ikisi gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ daha sonra infaz etmiÅŸti.

Gazetecilerin kaÃ§Ä±rÄ±lma emrini veren "Guacho" kod adlÄ± kiÅŸiye baÄŸlÄ± grup aynÄ± bÃ¶lgede birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce de bir Ã§ifti kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu olaylarÄ±n Ekvador halkÄ±nda oluÅŸturduÄŸu Ã¶fkenin, Moreno'nun mÃ¼zakerelerden Ã§ekilme kararÄ± almasÄ±na neden olduÄŸu ifade ediliyor.

ELN Ä°LE MÃœZAKERELER

HÃ¼kÃ¼met ile ELN arasÄ±nda 15 Mart'ta baÅŸlayan ve yeni bir ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zakerelerin beÅŸinci turunun 18 MayÄ±s'a kadar devam etmesi hedefleniyordu.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Ekvador, NorveÃ§ ve Venezuela'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lÄ±yordu.