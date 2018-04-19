Kolombiya'nÄ±n ELN ile mÃ¼zakereleri baÅŸka Ã¼lkede sÃ¼recek

Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maria Angela Holguin, Ulusal KurtuluÅŸ Ordusu (ELN) ile Ekvador'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerin baÅŸka bir Ã¼lkeye taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Holguin, Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno'nun, Ã¼lkesinin bundan sonra Kolombiya ve ELN arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerin ev sahipliÄŸini yapmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
BaÅŸkent Bogota'daki Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ± Casa de Narino'da hÃ¼kÃ¼metin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Holguin, Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos'un, Moreno'nun kararÄ±nÄ± anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â
Holguin, Moreno'nun, Ekvador'u sadece ev sahipliÄŸinden deÄŸil garantÃ¶rlÃ¼kten de Ã§ekmesinin ardÄ±ndan, Kolombiya'nÄ±n ELN ile mÃ¼zakerelere daha Ã¶nceÂ belirlenen alternatif bir Ã¼lkede devam edeceÄŸini bildirdi.
Maria Angela Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesiÂ Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor.
HÃ¼kÃ¼metinin terÃ¶rle mÃ¼cadelede gardÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmediÄŸini de vurgulayan Holguin, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki askeri hareketliliÄŸi hatÄ±rlatarak Ekvador'a destek vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ekvador DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da ev sahipliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼kten Ã§ekilme kararÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama ile resmen duyurdu.
AÃ§Ä±klamada, bu kararÄ± almalarÄ±na neden olan ÅŸartlarÄ±n "kardeÅŸ Ã¼lke Kolombiya" tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno, Kolombiya'daki televizyon kanallarÄ±ndan birine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, bu yÃ¶nde bir karar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ekvador'da son dÃ¶nemde Kolombiya ile sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki silahlÄ± gruplarÄ±n neden olduÄŸu ciddi gÃ¼venlik olaylarÄ± yaÅŸanÄ±yor.
BÃ¶lgedeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan, eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± GÃ¼Ã§lerinin (FARC) barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± tanÄ±mayan unsurlarÄ± ikisi gazeteci 3 kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ daha sonra infaz etmiÅŸti.
Gazetecilerin kaÃ§Ä±rÄ±lma emrini veren "Guacho" kod adlÄ± kiÅŸiye baÄŸlÄ± grup aynÄ± bÃ¶lgede birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce de bir Ã§ifti kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Bu olaylarÄ±n Ekvador halkÄ±nda oluÅŸturduÄŸu Ã¶fkenin, Moreno'nun mÃ¼zakerelerden Ã§ekilme kararÄ± almasÄ±na neden olduÄŸu ifade ediliyor.
HÃ¼kÃ¼met ile ELN arasÄ±nda 15 Mart'ta baÅŸlayan ve yeni bir ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zakerelerin beÅŸinci turunun 18 MayÄ±s'a kadar devam etmesi hedefleniyordu.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Ekvador, NorveÃ§ ve Venezuela'nÄ±n gÃ¶zlemciliÄŸi ve garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±lÄ±yordu.
Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde, hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu tarafÄ±ndan, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenecek
KÄ±rgÄ±zistan'da parlamentoda yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nda Ã¼lke tarihinde ikinci kez hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼vensizlik bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ä°ran'Ä±n BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holguin, Ekvador'un garantÃ¶rlÃ¼kten ve ev sahipliÄŸinden Ã§ekilme kararÄ± sonrasÄ±, mÃ¼zakerelerin daha Ã¶nce belirlenen baÅŸka bir Ã¼lkede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesi Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbekistan ordusu 39'uncu sÄ±rada yer aldÄ±
Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±
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