Başbakanlık ile 3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de

Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Yıldırım, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül ile Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Yıldırım, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.
Kalkınma Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Dr. Metin Arslan getirildi.
Antalya-Isparta karayolu Ortaköy mevkisinde öğrenci servisiyle tankerin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı
15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
Başbakan Yıldırım, "Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti, zaman içerisinde azalmamış artmaya devam etmiştir. Gelişmeleri dikkate aldığımızda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ’nün kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, “Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik” ifadelerini kullandı.
AK Parti ve MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi TBMM Başkanlığına sunuldu.
YSK Başkanı Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçime ilişkin, "Hodri meydan. CHP olarak biz seçime hazırız." dedi.
Olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçime ilişkin, "İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum." dedi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir asker, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında, nereden ateşlendiği henüz tespit edilemeyen bir silahtan çıkan mermiyle vurularak şehit düştü.
Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçime ilişkin ''24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Süreç hemen başlayacak'' dedi.
24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar FETÖ'ye yönelik operasyonlar sonucunda tutuklanan kişi sayısının 77 bin 81 olduğunu belirtti.