09:57, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

DÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbek ordusu 9 puan yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Global Firepower UluslararasÄ± Askeri Ã‡alÄ±ÅŸmalar Merkezi'nin 2018 yÄ±lÄ± ilk Ã¼Ã§ ayÄ± kapsayan istatistiklerinde DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbekistan 136 devlet arasÄ±nda 39'uncu sÄ±rada yer aldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda 48'nci sÄ±rada olan Ã–zbekistan ordusunun derecesi 9 puan arttÄ±.

Merkezin raporuna gÃ¶re, Ã–zbek askeri personelin toplam sayÄ±sÄ± 76 bin 500 olup, bunlarÄ±n 56 bin 500'Ã¼ asker ve 20 bini de yedek asker. Milli ordu bÃ¼tÃ§esi ise 70 milyon dolar olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–zbekistan ordusunun 179 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 73 helikopteri, 420 tankÄ±, 715 zÄ±rhlÄ± aracÄ± ve binden fazla top atÄ±ÅŸÄ± silahÄ± var.

Askeri gÃ¼Ã§ sÄ±ralamasÄ±nda ilk Ã¼Ã§lÃ¼ ABD, Rusya ve Ã‡in oldu.

BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) Ã¼lkeleri, DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ukrayna 29, Ã–zbekistan 39, Beyaz Rusya 41, Kazakistan 50, Azerbaycan 53, TÃ¼rkmenistan 80, KÄ±rgÄ±zistan 91 ve Tacikistan 96'ncÄ± sÄ±rada yer aldÄ±.





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