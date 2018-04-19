Ä°ran 5,9 ÅŸiddetinde depremle sarsÄ±ldÄ±

Ä°ran'Ä±n tek nÃ¼kleer santraline ev sahipliÄŸi yapan BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi.
Tahran Ãœniversitesi Jeofizik EnstitÃ¼sÃ¼ Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, merkezi BuÅŸehr eyaletinin Kaki ÅŸehri olan 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi belirtildi.
Yerel saatle 06.34'te kaydedilen depremin, yerin 18 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.
Yetkili makamlardan ÅŸu ana kadar Ã¶len ya da yaralanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Basra KÃ¶rfezi kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan BuÅŸehr eyaleti Ã¼lkedeki tek nÃ¼kleer santrale ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde, hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu tarafÄ±ndan, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenecek
KÄ±rgÄ±zistan'da parlamentoda yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nda Ã¼lke tarihinde ikinci kez hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼vensizlik bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ä°ran'Ä±n BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holguin, Ekvador'un garantÃ¶rlÃ¼kten ve ev sahipliÄŸinden Ã§ekilme kararÄ± sonrasÄ±, mÃ¼zakerelerin daha Ã¶nce belirlenen baÅŸka bir Ã¼lkede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesi Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbekistan ordusu 39'uncu sÄ±rada yer aldÄ±
Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±
Katar, Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ sona eren "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Fransa, 2001'de dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Chirac tarafÄ±ndan BeÅŸÅŸar Esed'e verilen Ã¼lkenin en yÃ¼ksek dereceli niÅŸanÄ± "Legion d'honneur"Ã¼ geri alacak.
Fed, Amerikan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n nabzÄ±nÄ± tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Raporda, ÅŸirketlerin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden endiÅŸelendikleri kaydedildi.
AB Komisyonu, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartlarÄ±nda parmak izi bulundurulmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesini Ã¶nerdi.
Yunanistan DanÄ±ÅŸtayÄ±, iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kamplarda tutulmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararÄ± iptal etti.
KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Facebook'un veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ± sonrasÄ± Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.