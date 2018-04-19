10:38, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ä°ran 5,9 ÅŸiddetinde depremle sarsÄ±ldÄ±





Ä°ran'Ä±n BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'Ä±n tek nÃ¼kleer santraline ev sahipliÄŸi yapan BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi. Tahran Ãœniversitesi Jeofizik EnstitÃ¼sÃ¼ Sismoloji Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, merkezi BuÅŸehr eyaletinin Kaki ÅŸehri olan 5,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi belirtildi. Yerel saatle 06.34'te kaydedilen depremin, yerin 18 kilometre derinliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi. Yetkili makamlardan ÅŸu ana kadar Ã¶len ya da yaralanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Basra KÃ¶rfezi kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan BuÅŸehr eyaleti Ã¼lkedeki tek nÃ¼kleer santrale ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

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