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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:34, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
Amerika
10:44, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Trump, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyebilir
Trump, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyebilir

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, verimli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmezse, Kuzey Kore lideri Kim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe'yle Florida'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump, Kim ile yapacaÄŸÄ± toplantÄ±yla ilgili olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Trump, "Ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin faydasÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsem katÄ±lmam. EÄŸer ben oradayken gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin verimsiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsem toplantÄ±yÄ± saygÄ±lÄ± ÅŸekilde terk ederim." ifadelerini kullandÄ±.

CIA DÄ°REKTÃ–RÃœ POMPEO Ä°LE KÄ°M ARASINDA GÃ–RÃœÅžME SORUNSUZ GEÃ‡TÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ayrÄ±ca, CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo ve Kim arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin sorunsuz geÃ§tiÄŸini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.



Ä°lgili Konular trump ABD Kim Jong-un
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