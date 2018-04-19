10:44, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Trump, Kim Jong-un ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyebilir





ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, verimli olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmezse, Kuzey Kore lideri Kim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe'yle Florida'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump, Kim ile yapacaÄŸÄ± toplantÄ±yla ilgili olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Trump, "Ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin faydasÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsem katÄ±lmam. EÄŸer ben oradayken gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin verimsiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsem toplantÄ±yÄ± saygÄ±lÄ± ÅŸekilde terk ederim." ifadelerini kullandÄ±. CIA DÄ°REKTÃ–RÃœ POMPEO Ä°LE KÄ°M ARASINDA GÃ–RÃœÅžME SORUNSUZ GEÃ‡TÄ° ABD BaÅŸkanÄ± Trump ayrÄ±ca, CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo ve Kim arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin sorunsuz geÃ§tiÄŸini belirtti. Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da Trump ile bir araya gelmesi planlanÄ±yor.

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