Kırgızistan'da ikinci kez hükümet düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan parlamentosu bugün hükümete güvensizlik kararı aldı. 120 Milletvekilinden iktidar partisi dahil 105 milletvekili hükümetin istifası için oy kullandı.
Kırgızistan Meclis başkan vekili Mirlan Bakirov, "milletvekilleri tarihi bir karar verdiler" açıklamasında bulundu. Meclis kararı şimdi onay için cumhurbaşkanına gönderilecek ve ardından hükümet istifa edecek.
17 Nisan'da yapılan oturumda muhalefetteki "Ata-Meken”, “Cumhuriyet Ata-Meken", "O'nuguu-Progress” partileri 2017 yılında hükümetin faaliyetlerini olumsuz olarak değerlendirmişlerdi. Ancak, iktidardaki “Sosyal Demokratlar” ve “Kırgızistan” partileri hükümet faaliyetlerini olumlu olarak değerlendirmişlerdi.
Fransa genelinde en az 50 şehirde, hükümetin reform girişimleri ve kemer sıkma önlemlerine tepki gösteren çok sayıda meslek grubu tarafından, ülke çapında grev ve gösteri düzenlenecek
Kırgızistan'da parlamentoda yapılan güven oylamasında ülke tarihinde ikinci kez hükümete güvensizlik bildirildi
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geçmeyeceğini düşünürse, görüşmeye katılmayacağını belirtti
İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Kaki şehrinde 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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