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11:34, 19 Nisan 2018 Perşembe
Orta Asya
10:51, 19 Nisan 2018 Perşembe

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Kırgızistan'da ikinci kez hükümet düştü
Kırgızistan'da ikinci kez hükümet düştü

Kırgızistan'da parlamentoda yapılan güven oylamasında ülke tarihinde ikinci kez hükümete güvensizlik bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan parlamentosu bugün hükümete güvensizlik kararı aldı. 120 Milletvekilinden iktidar partisi dahil 105 milletvekili hükümetin istifası için oy kullandı.

Kırgızistan Meclis başkan vekili Mirlan Bakirov, "milletvekilleri tarihi bir karar verdiler" açıklamasında bulundu. Meclis kararı şimdi onay için cumhurbaşkanına gönderilecek ve ardından hükümet istifa edecek.

17 Nisan'da yapılan oturumda muhalefetteki "Ata-Meken”, “Cumhuriyet Ata-Meken", "O'nuguu-Progress” partileri 2017 yılında hükümetin faaliyetlerini olumsuz olarak değerlendirmişlerdi. Ancak, iktidardaki “Sosyal Demokratlar” ve “Kırgızistan” partileri hükümet faaliyetlerini olumlu olarak değerlendirmişlerdi.



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