11:05, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§: Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) tarihinin deÄŸiÅŸtirilmesine iliÅŸkin "SeÃ§im tarihi Ã¶ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bizim de kamu yararÄ±nÄ± gÃ¶zeterek YÃ–K olarak buna gÃ¶re bir dÃ¼zenleme yapmamÄ±z icap ediyordu. O nedenle bu dÃ¼zenleme gerÃ§ekleÅŸti." dedi.

DoÄŸu Anadolu Projesi BÃ¶lgesi Ãœniversiteler BirliÄŸi Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± ile Bilimsel TeÅŸvik Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni"ne katÄ±lmak Ã¼zere Erzurum'a gelen SaraÃ§, ValiliÄŸi ziyaret ederek Vali Seyfettin AzizoÄŸlu ile bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Erzurum'da Ã¶nemli iki Ã¼niversite bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

"SINAV ERTELENDÄ°, BU HUSUSTA Ã–ÄžRENCÄ°LER ÅžANSLI"

AtatÃ¼rk Ãœniversitesinin Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan ve bÃ¶lgeye hitap etmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¼lkede Ã¼st sÄ±ralarda bulunduÄŸunu ifade eden SaraÃ§, "Erzurum eÄŸitim Ã¶ÄŸretim aÃ§Ä±sÄ±ndan bir huzur mekanÄ±." diye konuÅŸtu.

SaraÃ§, bir gazetecinin 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerle aynÄ± tarihe denk gelen YKS'nin tarihindeki deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± Ã¼zerine SaraÃ§, "SeÃ§im tarihi Ã¶ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bizim de kamu yararÄ±nÄ± gÃ¶zeterek YÃ–K olarak buna gÃ¶re bir dÃ¼zenleme yapmamÄ±z icap ediyordu. O nedenle bu dÃ¼zenleme gerÃ§ekleÅŸti. Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da iÅŸaret etmek lazÄ±m. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." ifadesini kullandÄ±.