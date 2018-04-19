11:04, 19 Nisan 2018 Perşembe

Antalya'da öğrenci servisi ile tanker çarpıştı: 15 yaralı





Antalya-Isparta karayolu Ortaköy mevkisinde öğrenci servisiyle tankerin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya'da öğrenci servisi ile tankerin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Özkan K. idaresindeki 32 HL 868 plakalı tanker, Antalya-Isparta karayolu Ortaköy mevkisinde Şaban Doğan'ın kullandığı 07 AJJ 27 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki çoğunluğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsünün ilk ifadesinde, kaza sırasında uyuduğunu söylediği öne sürüldü.

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