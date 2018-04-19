11:21, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Fransa'da hayat bugÃ¼n duruyor! 50 ÅŸehirde grev var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenleyecek.

Ã‡alÄ±ÅŸanlar, bugÃ¼n Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde grev ve gÃ¶steri iÃ§in bir araya gelecek.

PARÄ°S'TE BAÅžLAYACAK OLAN YÃœRÃœYÃœÅžE ONBÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ°NÄ°N KATILMASI BEKLENÄ°YOR

Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k sendikalarÄ±ndan biri olan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT), Ã§ok sayÄ±da sendikanÄ±n desteÄŸiyle "MÃ¼cadeleyi birleÅŸtirme" sloganÄ±yla Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Buna gÃ¶re Ã¼lke genelinde demiryolu, saÄŸlÄ±k, enerji, temizlik, havacÄ±lÄ±k, posta iÅŸletmeleri, eÄŸitim ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± grev ve gÃ¶sterilere katÄ±lacak.

BaÅŸkent Paris'te Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayacak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe onbinlerce kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Demiryolu sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, bir sÃ¼redir kademeli grev dÃ¼zenliyor. BugÃ¼n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen grevlerde haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± haziran ayÄ± sonuna kadar grevi sÃ¼rdÃ¼recek.

Demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevine bugÃ¼n itibariyle Paris ve Ã§evresinde metro ve banliyÃ¶ trenleri hizmeti veren RATP ÅŸirketi de destek veriyor.

Elektrik ve gaz sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkedeki grev ve protesto dalgasÄ±na dÃ¼nden itibaren katÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Haziran ayÄ± sonuna kadar sÃ¼receÄŸi aÃ§Ä±klanan grevlerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, "Ã¶nceden belirlenen hedeflerde elektrik kesintisi uygulayacaÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler ve bazÄ± sÃ¼permarket zincirlerinin elektriÄŸini keseceÄŸi" kaydedildi.

Grev ve gÃ¶sterilere kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da destek veriyor. SatÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve memur statÃ¼sÃ¼nde yapÄ±lmasÄ± planlanan deÄŸiÅŸikliklere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, iki kez Ã¼lke Ã§apÄ±nda greve gitmiÅŸti. Memur konfederasyonu, bugÃ¼nkÃ¼ grev ve gÃ¶sterilere Ã¼lke Ã§apÄ±nda katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkede son yÄ±llarda gittikÃ§e gerileyen saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n imkanlarÄ± ve Ã¼cret politikasÄ±nÄ± protesto iÃ§in meydanlara Ã§Ä±kma kararÄ± aldÄ±. Hastanelerin aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluÄŸu, saÄŸlÄ±k sistemindeki Ã§arpÄ±klÄ±klar ve personel eksikliÄŸini gerekÃ§e gÃ¶steren Ã§alÄ±ÅŸanlar, hastane ve yaÅŸlÄ± bakÄ±mevlerinin alarm verdiÄŸini belirtiyor. Huzurevleri, tÄ±bbi destekli yaÅŸlÄ± bakÄ±mevleri ve hastanelerde grev ve protestolar devam ediyor.

Åžubat ayÄ±nda meclisten geÃ§irilen eÄŸitim reformu ve Ã¼niversiteye giriÅŸ sistemindeki deÄŸiÅŸikliklere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼niversitelerdeki blokaj eylemleri devam ediyor. Ãœlkede 5 Ã¼niversitenin tamamen, 50'ye yakÄ±n fakÃ¼ltenin ise kÄ±smen blokaj altÄ±nda olduÄŸu ve eÄŸitimin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ãœlkedeki grev ve gÃ¶sterilere destek veren bir diÄŸer sektÃ¶r ise anaokulu ve kreÅŸler. Ã‡alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olan anaokulu ve kreÅŸ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, iÅŸ bÄ±rakma ve yavaÅŸlatma eylemi kararÄ± aldÄ±. Ãœlke Ã§apÄ±nda Ã§ok sayÄ±da okul ve kreÅŸte Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ bÄ±rakacaÄŸÄ±, buradaki kantin ve yemek hizmetlerinin ise verilmeyeceÄŸi bildirildi.

Posta hizmetleri ve kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± kanallar grev ve gÃ¶sterilere destek veriyor. Ã‡ok sayÄ±da ÅŸehirde posta daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerinin yerine getirilemeyeceÄŸi duyurulurken, kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Televisions ve Radio France'da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n iÅŸ bÄ±rakma ve gÃ¶steri kararÄ±na destek verdiÄŸi kaydedildi.

Ulusal havayolu Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±ndan beri dÃ¼zenledikleri kademeli iÅŸ bÄ±rakma eylemi sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve yÃ¼zde 6 zam talep eden ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Air France'a gÃ¼nlÃ¼k ortalama 20 milyon avroya mal olan iÅŸ bÄ±rakma eylemlerine devam ediyor.

Pazartesi yeniden bir araya gelen sendika temsilcileri ve Air France yÃ¶netimi, ÅŸirketin yaptÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 2 zam teklifine sÄ±cak bakmÄ±yor. Air France, teklifin cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

22 Mart'ta dÃ¼zenlenen genel grev ve gÃ¶steriye 500 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n yapÄ±lacak gÃ¶sterilere daha Ã§ok sektÃ¶rÃ¼n destek verdiÄŸi belirtilirken, CGT yetkilileri katÄ±lÄ±mÄ±n artacaÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.