Fransa'da hayat bugÃ¼n duruyor! 50 ÅŸehirde grev var

Fransa'da hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenleyecek.
Ã‡alÄ±ÅŸanlar, bugÃ¼n Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde grev ve gÃ¶steri iÃ§in bir araya gelecek.
Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k sendikalarÄ±ndan biri olan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT), Ã§ok sayÄ±da sendikanÄ±n desteÄŸiyle "MÃ¼cadeleyi birleÅŸtirme" sloganÄ±yla Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Buna gÃ¶re Ã¼lke genelinde demiryolu, saÄŸlÄ±k, enerji, temizlik, havacÄ±lÄ±k, posta iÅŸletmeleri, eÄŸitim ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± grev ve gÃ¶sterilere katÄ±lacak.
BaÅŸkent Paris'te Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayacak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe onbinlerce kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.
Demiryolu sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, bir sÃ¼redir kademeli grev dÃ¼zenliyor. BugÃ¼n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen grevlerde haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ olmak Ã¼zere demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± haziran ayÄ± sonuna kadar grevi sÃ¼rdÃ¼recek.
Demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevine bugÃ¼n itibariyle Paris ve Ã§evresinde metro ve banliyÃ¶ trenleri hizmeti veren RATP ÅŸirketi de destek veriyor.
Elektrik ve gaz sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkedeki grev ve protesto dalgasÄ±na dÃ¼nden itibaren katÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Haziran ayÄ± sonuna kadar sÃ¼receÄŸi aÃ§Ä±klanan grevlerde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, "Ã¶nceden belirlenen hedeflerde elektrik kesintisi uygulayacaÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler ve bazÄ± sÃ¼permarket zincirlerinin elektriÄŸini keseceÄŸi" kaydedildi.
Grev ve gÃ¶sterilere kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da destek veriyor. SatÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve memur statÃ¼sÃ¼nde yapÄ±lmasÄ± planlanan deÄŸiÅŸikliklere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, iki kez Ã¼lke Ã§apÄ±nda greve gitmiÅŸti. Memur konfederasyonu, bugÃ¼nkÃ¼ grev ve gÃ¶sterilere Ã¼lke Ã§apÄ±nda katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¼lkede son yÄ±llarda gittikÃ§e gerileyen saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n imkanlarÄ± ve Ã¼cret politikasÄ±nÄ± protesto iÃ§in meydanlara Ã§Ä±kma kararÄ± aldÄ±. Hastanelerin aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluÄŸu, saÄŸlÄ±k sistemindeki Ã§arpÄ±klÄ±klar ve personel eksikliÄŸini gerekÃ§e gÃ¶steren Ã§alÄ±ÅŸanlar, hastane ve yaÅŸlÄ± bakÄ±mevlerinin alarm verdiÄŸini belirtiyor. Huzurevleri, tÄ±bbi destekli yaÅŸlÄ± bakÄ±mevleri ve hastanelerde grev ve protestolar devam ediyor.
Åžubat ayÄ±nda meclisten geÃ§irilen eÄŸitim reformu ve Ã¼niversiteye giriÅŸ sistemindeki deÄŸiÅŸikliklere karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼niversitelerdeki blokaj eylemleri devam ediyor. Ãœlkede 5 Ã¼niversitenin tamamen, 50'ye yakÄ±n fakÃ¼ltenin ise kÄ±smen blokaj altÄ±nda olduÄŸu ve eÄŸitimin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ãœlkedeki grev ve gÃ¶sterilere destek veren bir diÄŸer sektÃ¶r ise anaokulu ve kreÅŸler. Ã‡alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olan anaokulu ve kreÅŸ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, iÅŸ bÄ±rakma ve yavaÅŸlatma eylemi kararÄ± aldÄ±. Ãœlke Ã§apÄ±nda Ã§ok sayÄ±da okul ve kreÅŸte Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸ bÄ±rakacaÄŸÄ±, buradaki kantin ve yemek hizmetlerinin ise verilmeyeceÄŸi bildirildi.
Posta hizmetleri ve kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± kanallar grev ve gÃ¶sterilere destek veriyor. Ã‡ok sayÄ±da ÅŸehirde posta daÄŸÄ±tÄ±m hizmetlerinin yerine getirilemeyeceÄŸi duyurulurken, kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Televisions ve Radio France'da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n iÅŸ bÄ±rakma ve gÃ¶steri kararÄ±na destek verdiÄŸi kaydedildi.
Ulusal havayolu Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ÅŸubat ayÄ±ndan beri dÃ¼zenledikleri kademeli iÅŸ bÄ±rakma eylemi sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve yÃ¼zde 6 zam talep eden ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Air France'a gÃ¼nlÃ¼k ortalama 20 milyon avroya mal olan iÅŸ bÄ±rakma eylemlerine devam ediyor.
Pazartesi yeniden bir araya gelen sendika temsilcileri ve Air France yÃ¶netimi, ÅŸirketin yaptÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 2 zam teklifine sÄ±cak bakmÄ±yor. Air France, teklifin cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar geÃ§erli olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
22 Mart'ta dÃ¼zenlenen genel grev ve gÃ¶steriye 500 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BugÃ¼n yapÄ±lacak gÃ¶sterilere daha Ã§ok sektÃ¶rÃ¼n destek verdiÄŸi belirtilirken, CGT yetkilileri katÄ±lÄ±mÄ±n artacaÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde, hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu tarafÄ±ndan, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenecek
KÄ±rgÄ±zistan'da parlamentoda yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nda Ã¼lke tarihinde ikinci kez hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼vensizlik bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ä°ran'Ä±n BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holguin, Ekvador'un garantÃ¶rlÃ¼kten ve ev sahipliÄŸinden Ã§ekilme kararÄ± sonrasÄ±, mÃ¼zakerelerin daha Ã¶nce belirlenen baÅŸka bir Ã¼lkede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesi Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbekistan ordusu 39'uncu sÄ±rada yer aldÄ±
Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±
Katar, Suudi Arabistan'da dÃ¼zenlenen ve geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ sona eren "1. Ortak KÃ¶rfez KalkanÄ±"na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Fransa, 2001'de dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Chirac tarafÄ±ndan BeÅŸÅŸar Esed'e verilen Ã¼lkenin en yÃ¼ksek dereceli niÅŸanÄ± "Legion d'honneur"Ã¼ geri alacak.
Fed, Amerikan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n nabzÄ±nÄ± tutan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayÄ±sÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Raporda, ÅŸirketlerin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinden endiÅŸelendikleri kaydedildi.
AB Komisyonu, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kimlik kartlarÄ±nda parmak izi bulundurulmasÄ±nÄ±n zorunlu hale getirilmesini Ã¶nerdi.
Yunanistan DanÄ±ÅŸtayÄ±, iltica baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanÄ±ncaya kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kamplarda tutulmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kararÄ± iptal etti.
KÃ¼ba'da 1. Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Diaz-Canel, Raul Castro'dan boÅŸalacak devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸuna milletvekilleri tarafÄ±ndan tek aday olarak gÃ¶sterildi.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Facebook'un veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ± sonrasÄ± Ã¶zel hayata saygÄ± ve kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± konularÄ±nda Avrupa vatandaÅŸlarÄ±na hesap vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Son dÃ¶nemde Suriye politikasÄ±nda geliÅŸen sÃ¼reÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda kalmayÄ± telafi etmek isteyen Almanya, Suriye'nin olasÄ± bir siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼recinde etkin rol almayÄ± hedefliyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, seÃ§imlerin 23-26 MayÄ±s 2019'da yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã¶neriyi kabul etti.