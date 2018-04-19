Hükümetten Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu.
Seçim için belirlenen 24 Haziran 2018'in millet ve ülke için hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, 24 Haziran'ın Türkiye için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Bozdağ, bu tarihin sıradan bir milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi olmadığını vurguladı.
Bozdağ, 16 Nisan 2017'de milletin parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişe karar verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"O günden bugüne sistem değişti. Adeta milletimiz yeni bir araç aldı. Ama şimdi orada duruyor. Bunun kullanılmasının, faydası nedir; ondan istifade etmek istiyor ama istifade edilemiyor. 'Sistem değişti, sen dur kenarda, iki yıl daha biz devam edelim eski sistemle' Bu nedenle milletimizin yeni sistemden beklentileri bir yandan var. Öte yandan da eski sistemin devamı var, o sistemin hastalıkları var. O nedenle 24 Haziran yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir. Esasında 24 Haziran, yeni bir dönemin kapısının aralanmasıdır."
Cumhuriyetin ilanından sonra değişik hükümet sistemlerinin uygulandığına değinen Bozdağ, şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini anımsattı.
Bozdağ, Türkiye'nin içeride ve dışarıda kendisini bekleyen güçlü ve zorlu sorunlara karşı onları aşacak bir iradeyle yoluna güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Türkiye 2019 Mart'ta bir mahalli seçim, kasımda milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimi yaşayacaktı. Bu seçim sürecinin iki yıla yayılmış olması, bu süre içerisinde siyasi pek çok senaryoyu, belirsizliği, hesabı Türkiye üzerine birtakım planlar, tuzakları gündeme getirebilir ve Türkiye'yi bu konuda yıpratan şeyler olabilirdi. Tabii bunun ekonomik sonuçları, siyasi sonuçları başka şeyleri olabilir. Seçimin erkene alınması bu anlamda Türkiye üzerinde kirli hesap yapan, herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil, bu millet yazacaktır. Bu milletin senaryoya da herkes tabi olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti milletin partisidir, dolayısıyla millete rağmen Türkiye'nin bugününde ve geleceğinde kimsenin söz sahibi olamayacağını da bu karar çok net bir şekilde ortaya koymaktadır."
"Yarın seçim olursa ne olacak?", "İktidar kim olacak?", "Belediye ne olacak?", "Cumhurbaşkanlığı ne olacak?", "Erken seçim olacak mı, olmayacak mı?" zikzaklarının Türkiye'nin sağlıklı yürüyüşüne zarar verdiğinin bir gerçek olduğunu dile getiren Bozdağ, "O nedenle ülkemiz kazansın, milletimiz kazansın diye atılmış bir adımdır." şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde." diye konuştu.
Bekir Bozdağ: "Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz. Artık sistemin hayata geçirilmesini daha fazla geciktirmenin kimseye bir faydası yoktur." ifadesini kullandı.
"Türkiye'nin hızlı karar almaya, alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı var." diyen Bozdağ, şunları söyledi:
"Biz Türkiye zarar görmesin diye seçimin öne alınmasını kararlaştırdık. Yani daha uzağa götürmek demek daha fazla Türkiye'yi bu tartışmalarla meşgul etmektir. Artık biz bu tartışmaları bitirelim istiyoruz. Seçim tartışmaları bitsin."
Bozdağ, "24 Haziran'da iktidara gelen, 5 yıl önüne bir perspektif alacak. 'Hükümet kurulamazsa' diye bir dert yok artık, sandıktan hükümeti millet doğrudan çıkaracak." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Sayın Bahçeli'nin açıklamasını ilk defa ben grup konuşmasını dinlediğimde duydum. Önceden bir görüşme sonucu yapılan bir açıklama değil." diye konuştu.
Bozdağ, "Bizim adayımız, MHP'nin adayı, milletin adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.
"Sayın Kılıçdaroğlu eğer diyorsa ki 'Ben de eroğlu erim, ben de bir başpehlivanım' o zaman kıspetini giyip çıkması lazım." ifadesini kullanan Bozdağ, şöyle konuştu:
"Sayın Kılıçdaroğlu ikide bir Cumhurbaşkanımıza 'Hodri meydan, gel yarışalım.' diyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin adayı ve seçim meydanı kuruldu. Şu anda siyasetin er meydanı kuruldu, başpehlivanların çıkması lazım. Demesi lazım ki 'Ben başpehlivanım.' Hakem kim? Aziz Türk milleti."
"Benim kanaatim Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır." diyen Bekir Bozdağ, "Seçim istiyorsanız, ortaya çıkın mücadelenizi yapın. Adayınızı gösterin, başka işler yapın, ne yapıyorsanız onu yapın. Şu anda ben bakıyorum ki muhalefet biraz ağustosta yağmura yakalanmış gibi. Yani elinde şemsiye yok, sıkıntıya düştüğü için 'Acaba biz nereden hükümeti yıpratan bir çıkış yapabiliriz, bu seçim tartışmalarına nasıl farklı pencereler açabiliriz' şeklinde muhalefette bir aceleciliği görüyoruz." ifadesini kullandı.
Bozdağ, "CHP'nin Genel Başkanı eğer cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bu şu demektir: 'Biz CHP olarak Türkiye'nin iktidarına talip değiliz, Türkiye'yi yönetmeye talip değiliz. Bizim içimizde Türkiye'yi yönetmeye ehil bir kadro yoktur, kişi yoktur. Bizim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da Türkiye'yi yönetmeye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmeye ehil birisi değildir'." dedi.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Seçim, ikinci tura kalmaz. Bu seçimin sonucu, dünkü piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur." dedi.
Bozdağ, "Şimdi vatandaştan ne diye oy isteyecek CHP? İktidara talip değil, genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı değil, 'Ben iktidar olacağım' diyebilecek mi? Diyemeyecek. O zaman kim iktidar olacak? Başka birisi. Vatandaş iktidara talip olmayana niye oy versin?" diye konuştu.
YSK takviminde bir sorun yaşanmayacağını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
"Çünkü biz bugüne kadar seçimleri çok başarılı bir şekilde yaptık. YSK bir güven müessesesi olarak adeta yıldız gibi parlıyor. Çünkü pek çok eleştiri yapılmasına rağmen YSK'ya güveni bugüne kadar kimse zedeleyemedi."
Bozdağ, "Seçim sürecinin OHAL'de olması, seçim çalışmalarına en ufak bir zarar vermeyecektir. Seçimi de olumsuz etkilemeyecektir." dedi.
Bekir Bozdağ, şunları söyledi:
"OHAL'de terör örgütleri ve teröristler dışında hiçbir vatandaşımızın hayatında bugüne kadar değişiklik olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Herkes hak ve hürriyetlerini herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kullanabilmektedir. Sıkıntı yaşayanlar olduğunda bunun üzerine OHAL olsa da olmasa da gidecektir. O yüzden şimdiden seçim yenilgisine bahane arayışı olarak ben bunu görüyorum."
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