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15:39, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
Afrika
GÃ¼ncelleme: 11:59, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Etiyopyaâ€™da geniÅŸ Ã§aplÄ± kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi
Etiyopyaâ€™da geniÅŸ Ã§aplÄ± kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi
Foto: Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Abiy Ahmed

Etiyopyaâ€™da yeni BaÅŸbakan Ahmed, 16 bakanlÄ±kta deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Yeni Bakanlar Kurulunda, 6 bakan yer deÄŸiÅŸtirerek yeni bakanlÄ±klara atanÄ±rken, 10 yeni isim ise bakan koltuÄŸuna oturdu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Etiyopyaâ€™da ay baÅŸÄ±nda gÃ¶reve baÅŸlayan BaÅŸbakan Abiy Ahmed, kabinede geniÅŸ Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.

Ahmed, Etiyopya HalklarÄ±n Temsilcileri Meclisinde yapÄ±lan oturumda yeni kabineyi aÃ§Ä±klarken, aday gÃ¶sterilen isimler mecliste oy Ã§okluÄŸuyla kabul edildi.

Yeni Bakanlar Kurulunda, 6 bakan yer deÄŸiÅŸtirerek yeni bakanlÄ±klara atanÄ±rken, 10 yeni isim ise bakan koltuÄŸuna oturdu.

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmed Shide atanÄ±rken, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Berhanu Tsegaye, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na Melaku Alebel, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na Amir Aman, TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±na Shiferaw Shigute, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ise Motuma Mekassa getirildi.

Eski KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Hirut Woldemariam Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler BakanÄ±, eski Savunma BakanÄ± Siraj Fegessa ise UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± oldu.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Workneh Gebeyehu ise deÄŸiÅŸmeyen isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.

HalkÄ±n deÄŸiÅŸim Ã§aÄŸrÄ±larÄ± sonrasÄ± gÃ¶revi devralan Ahmed Ã¼lkede yargÄ±, gÃ¼venlik, ekonomi ve sosyal alanlarda reform sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸ, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde halkla bir araya gelerek beklentileri dinlemiÅŸti.

Son 27 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkeyi yÃ¶neten Etiyopya HalklarÄ± Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) iktidarÄ±nda ilk kez Oromolu bir ismin baÅŸbakan olmasÄ± Ã¼lkedeki gergin siyasi atmosferi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yumuÅŸatÄ±rken, Ahmed'in seÃ§ilmesiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerinde son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren eylemler de son bulmuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular Etiyopyaâ€™da kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi Abiy Ahmed Etiyopya
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