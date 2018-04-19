Etiyopyaâ€™da geniÅŸ Ã§aplÄ± kabine deÄŸiÅŸikliÄŸi

Etiyopyaâ€™da ay baÅŸÄ±nda gÃ¶reve baÅŸlayan BaÅŸbakan Abiy Ahmed, kabinede geniÅŸ Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.
Ahmed, Etiyopya HalklarÄ±n Temsilcileri Meclisinde yapÄ±lan oturumda yeni kabineyi aÃ§Ä±klarken, aday gÃ¶sterilen isimler mecliste oy Ã§okluÄŸuyla kabul edildi.
Yeni Bakanlar Kurulunda, 6 bakan yer deÄŸiÅŸtirerek yeni bakanlÄ±klara atanÄ±rken, 10 yeni isim ise bakan koltuÄŸuna oturdu.
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmed Shide atanÄ±rken, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na Berhanu Tsegaye, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±na Melaku Alebel, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na Amir Aman, TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±na Shiferaw Shigute, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na ise Motuma Mekassa getirildi.
Eski KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Hirut Woldemariam Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler BakanÄ±, eski Savunma BakanÄ± Siraj Fegessa ise UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± oldu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Workneh Gebeyehu ise deÄŸiÅŸmeyen isimler arasÄ±nda yer aldÄ±.
HalkÄ±n deÄŸiÅŸim Ã§aÄŸrÄ±larÄ± sonrasÄ± gÃ¶revi devralan Ahmed Ã¼lkede yargÄ±, gÃ¼venlik, ekonomi ve sosyal alanlarda reform sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸ, Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinde halkla bir araya gelerek beklentileri dinlemiÅŸti.
Son 27 yÄ±ldÄ±r Ã¼lkeyi yÃ¶neten Etiyopya HalklarÄ± Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) iktidarÄ±nda ilk kez Oromolu bir ismin baÅŸbakan olmasÄ± Ã¼lkedeki gergin siyasi atmosferi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de yumuÅŸatÄ±rken, Ahmed'in seÃ§ilmesiyle Oromiya ve Amhara eyaletlerinde son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren eylemler de son bulmuÅŸtu.
Â
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±
Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlara internet Ã¼zerinden hakaret eden bir kiÅŸiye para cezasÄ± verildi
Somali ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri arasÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli alanlarda ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸi derecesine varan siyasi uyumun, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e siyasi bir krize doÄŸru evrildiÄŸi bildirildi.
Ä°srail'de yapÄ±lan bir anket, halkÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Ä°ran ile artan gerginlik nedeniyle Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir gelecekte savaÅŸa gireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
Etiyopyaâ€™da yeni BaÅŸbakan Ahmed, 16 bakanlÄ±kta deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Yeni Bakanlar Kurulunda, 6 bakan yer deÄŸiÅŸtirerek yeni bakanlÄ±klara atanÄ±rken, 10 yeni isim ise bakan koltuÄŸuna oturdu.
Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde, hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu tarafÄ±ndan, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenecek
KÄ±rgÄ±zistan'da parlamentoda yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nda Ã¼lke tarihinde ikinci kez hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼vensizlik bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ä°ran'Ä±n BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holguin, Ekvador'un garantÃ¶rlÃ¼kten ve ev sahipliÄŸinden Ã§ekilme kararÄ± sonrasÄ±, mÃ¼zakerelerin daha Ã¶nce belirlenen baÅŸka bir Ã¼lkede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesi Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbekistan ordusu 39'uncu sÄ±rada yer aldÄ±
Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±