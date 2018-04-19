Polatlı'da 328 sanığın yargılandığı darbe davasında 47 müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, 328 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 27 kişiye ağırlaştırılmış, 20 kişiye müebbet hapis cezası verdi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davada, sanıklara son sözleri soruldu.
Sanıklar, beraat talebinde bulunurken, Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ verilen aranın ardından hükmü açıkladı.
Buna göre, dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Murat Aygün ile Selçuk Serhat Pesek, Alper Doğan, Ali Dilcioğlu, Yunus Çiçek, İsmail Kanal, Yasin Malkoç, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Mustafa Kemal Biber, Aydın Babaoğlan, Melih Yasin Yüksel, Naci Kozan, Yusuf Aydoğan, Cafer Öncel, İbrahim Bektaş, Bilal Tümürlek, Önder Tanrıkulu, Mesut Yurtseven, Hakan Kıvrak, Veyis Murat Tabak, Mehmet Erol, Alican Demir, Güngör Gazi Karslı, Abdülkerim Ceyhan, Oğuz Serdar Özgür'e "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Sanıklar İsmail Dumlupınar, Kadir Özcan, Mustafa Torun, Necmettin Çimen, Uğur Ünal, Özge Pasin, Hakan Merdan, Emrah Aslanbaş, Enes Demir, Cüneyt Çoban, Serdar Yavuz, Ömer Gemici, Mehmet Özsoy, Alper Erkaya, Aytekin Kara, Şaban Demiraslan, Saltuk Buğrahan Kale, Erkan Kundakçı, Samet Yıldırım ve Serhat Bozoklu'ya ise aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, takdir hakkı kullanarak cezaları müebbet hapse çevirdi.
Mahkeme, sanıklardan 217'sini de "anayasal düzeni ihlal suçuna yardım"dan çeşitli sürelerle cezalandırdı. Bu kapsamda, 7 sanığa 20, 3 sanığa 19, 2 sanığa 17, 3 sanığa 16, 4 sanığa 14 yıl 2 ay, 8 sanığa 15 yıl, 40 sanığa 13 yıl 4 ay, 150 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, Albay Varol Aydın ve olay tarihinde vatani görevini yapan 62 er ile bir sivil memurun da beraatına hükmetti.
Ayrıca, yargılama sürerken ölen kursiyer uzman çavuş Adem Tamur'un dosyası düşürüldü.
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