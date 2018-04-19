12:41, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ä°sraillilerde Ä°ran ile savaÅŸ korkusu





Ä°srail'de yapÄ±lan bir anket, halkÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Ä°ran ile artan gerginlik nedeniyle Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir gelecekte savaÅŸa gireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'de yapÄ±lan bir ankete gÃ¶re Ä°sraillilerin yÃ¼zde 52'si Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir gelecekte savaÅŸa gireceÄŸine inanÄ±yor. Merkezi Tel Aviv'de bulunan Maariv gazetesindeki habere gÃ¶re, Ã¶zel bir anket ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan kamuoyu yoklamasÄ±nda Ä°sraillilerin yÃ¼zde 52'si Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir zamanda savaÅŸa gireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. "Panels Politics" adlÄ± kuruluÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± son kamuoyu yoklamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Ankete gÃ¶re, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 18'si Ä°srail'in "gerÃ§ek bir tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ä°SRAÄ°LLÄ°LERÄ°N YARIDAN Ã‡OÄžU SAVAÅžIN Ã‡IKACAÄžINA Ä°NANIYOR KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 34'Ã¼ Ä°srail'e yÃ¶nelik tehdidin Ä°ran, Hamas ve Hizbullah'tan kaynaklÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rerken, "YakÄ±n bir gelecekte savaÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanÄ±yor musunuz?" sorusuna ise yÃ¼zde 52'si evet cevabÄ±nÄ± verdi. Ã–te yandan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 32'si hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ekonomik sorunlarÄ±n Ä°srail'in en bÃ¼yÃ¼k sorunu olduÄŸunu belirtirken, kamu sektÃ¶rÃ¼ndeki yolsuzluk olaylarÄ±nÄ±n Ä°srail'in en Ã¶nemli sorunu olduÄŸunu dile getirenlerin oranÄ± ise yÃ¼zde 22 olduÄŸu bildirildi. Humus ÅŸehrindeki T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 9 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2'si asker, 5'i milis 7 Ä°ranlÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Rusya ve Ä°ran saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ran'dan gelen "karÅŸÄ±lÄ±k verilecek" aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerel basÄ±n, Ä°srail ordusunun Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan iÅŸgal altÄ±ndaki Golan tepelerinde askeri Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gelecek ay ABD'nin Alaska eyaletinde yapÄ±lacak olan askeri tatbikata Ä°srail Hava Kuvvetlerinin savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶ndermeyeceÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Alaska'daki tatbikata iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hava Kuvvetleri tatbikata katÄ±lacak ancak uÃ§ak katÄ±lÄ±mÄ± Hava Kuvvetleri durum deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re ayarlanmÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

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