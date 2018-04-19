Ä°sraillilerde Ä°ran ile savaÅŸ korkusu

Ä°srail'de yapÄ±lan bir ankete gÃ¶re Ä°sraillilerin yÃ¼zde 52'si Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir gelecekte savaÅŸa gireceÄŸine inanÄ±yor.
Merkezi Tel Aviv'de bulunan Maariv gazetesindeki habere gÃ¶re, Ã¶zel bir anket ÅŸirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan kamuoyu yoklamasÄ±nda Ä°sraillilerin yÃ¼zde 52'si Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir zamanda savaÅŸa gireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
"Panels Politics" adlÄ± kuruluÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± son kamuoyu yoklamasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Ankete gÃ¶re, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 18'si Ä°srail'in "gerÃ§ek bir tehlikeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya" olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.
KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 34'Ã¼ Ä°srail'e yÃ¶nelik tehdidin Ä°ran, Hamas ve Hizbullah'tan kaynaklÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rerken, "YakÄ±n bir gelecekte savaÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inanÄ±yor musunuz?" sorusuna ise yÃ¼zde 52'si evet cevabÄ±nÄ± verdi.
Ã–te yandan katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 32'si hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ekonomik sorunlarÄ±n Ä°srail'in en bÃ¼yÃ¼k sorunu olduÄŸunu belirtirken, kamu sektÃ¶rÃ¼ndeki yolsuzluk olaylarÄ±nÄ±n Ä°srail'in en Ã¶nemli sorunu olduÄŸunu dile getirenlerin oranÄ± ise yÃ¼zde 22 olduÄŸu bildirildi.
Humus ÅŸehrindeki T-4 hava Ã¼ssÃ¼ne 9 Nisan'da dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2'si asker, 5'i milis 7 Ä°ranlÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Rusya ve Ä°ran saldÄ±rÄ±yla ilgili Ä°srail'i suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran'dan gelen "karÅŸÄ±lÄ±k verilecek" aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerel basÄ±n, Ä°srail ordusunun Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan iÅŸgal altÄ±ndaki Golan tepelerinde askeri Ã¶nlemlerini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gelecek ay ABD'nin Alaska eyaletinde yapÄ±lacak olan askeri tatbikata Ä°srail Hava Kuvvetlerinin savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶ndermeyeceÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Alaska'daki tatbikata iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Hava Kuvvetleri tatbikata katÄ±lacak ancak uÃ§ak katÄ±lÄ±mÄ± Hava Kuvvetleri durum deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re ayarlanmÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±
Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlara internet Ã¼zerinden hakaret eden bir kiÅŸiye para cezasÄ± verildi
Somali ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri arasÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli alanlarda ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸi derecesine varan siyasi uyumun, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e siyasi bir krize doÄŸru evrildiÄŸi bildirildi.
Ä°srail'de yapÄ±lan bir anket, halkÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Ä°ran ile artan gerginlik nedeniyle Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir gelecekte savaÅŸa gireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
Etiyopyaâ€™da yeni BaÅŸbakan Ahmed, 16 bakanlÄ±kta deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Yeni Bakanlar Kurulunda, 6 bakan yer deÄŸiÅŸtirerek yeni bakanlÄ±klara atanÄ±rken, 10 yeni isim ise bakan koltuÄŸuna oturdu.
Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde, hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu tarafÄ±ndan, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenecek
KÄ±rgÄ±zistan'da parlamentoda yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nda Ã¼lke tarihinde ikinci kez hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼vensizlik bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ä°ran'Ä±n BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holguin, Ekvador'un garantÃ¶rlÃ¼kten ve ev sahipliÄŸinden Ã§ekilme kararÄ± sonrasÄ±, mÃ¼zakerelerin daha Ã¶nce belirlenen baÅŸka bir Ã¼lkede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesi Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbekistan ordusu 39'uncu sÄ±rada yer aldÄ±
Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±