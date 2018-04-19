Somali, KÃ¶rfez krizindeki tarafsÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ±n bedelini Ã¶dÃ¼yor

Somali ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) arasÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli alanlarda ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸi derecesine varan siyasi uyum gÃ¼n geÃ§tikÃ§e siyasi bir krize doÄŸru evriliyor.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÃ¶z konusu gerginliÄŸin, MogadiÅŸu yÃ¶netiminin, (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r'Ä±n Katar'a uyguladÄ±klarÄ± abluka) KÃ¶rfez krizinde tarafsÄ±z tutum sergilemesine tepki olarak BAE'nin aldÄ±ÄŸÄ± siyasi ve diplomatik kararlarÄ±n bir sonucu olduÄŸu belirtiliyor.
Uzmanlara gÃ¶re, diÄŸer Afrika Ã¼lkeleri gibi Somali de bu tarafsÄ±zlÄ±k politikasÄ±nÄ±n bedelini Ã¶dÃ¼yor.
Somalili milletvekili ve Parlamento DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu Ã¼yesi Muhammed Ã–mer Talha AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Somali ile BAE arasÄ±ndaki krizin KÃ¶rfez krizinden sonra patlak verdiÄŸini ve Somali'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± Afrika Boynuzu Ã¼lkelerinin tavrÄ±nÄ±n, KÃ¶rfez Ã¼lkeleriyle olan iliÅŸkilerine yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Talha, BAE'nin, Katar'a abluka uygulayan Ã¼lkelerin politikalarÄ±na destek devÅŸirmek amacÄ±yla Somali'deki Ã¶zerk bÃ¶lgelerin liderlerine yÃ¶nelmesinin, merkezi hÃ¼kÃ¼metin tarafsÄ±z tavrÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek ve hÃ¼kÃ¼metle bu bÃ¶lgeler arasÄ±ndaki krizin fitilini ateÅŸlemek amacÄ±yla kullanÄ±lan bir baskÄ± unsuru olduÄŸunu kaydetti.
Somalili vekil sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Abluka uygulayan Ã¼lkeler, KÃ¶rfez krizinde tarafsÄ±z kalmayÄ± tercih eden tÃ¼m Ã¼lkelere boyun eÄŸdirmek iÃ§in siyasi, ekonomik ve mali her yola baÅŸvuruyor. Somali'deki otonom yapÄ± da merkezi hÃ¼kÃ¼metin zayÄ±f noktasÄ±ydÄ± ve baskÄ± da buradan geldi. BAE'nin merkezi hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±rlarÄ± ve mÃ¼dahaleleri nedeniyle Somali'deki sermayesi de tÃ¼kendi."
Sehn AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nde siyasi analist Said Ali, BAE ile Somali arasÄ±ndaki gerginliÄŸin kriz Ã¶ncesine uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Abu Dabi'nin Ã¶zerk bÃ¶lgeler ve nÃ¼fuz sahibi ÅŸahsiyetlerle kurduÄŸu iliÅŸkiler kanalÄ±yla Somali'nin iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ali sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"KÃ¶rfez krizi bu gerginliÄŸi kÃ¶rÃ¼kledi. BAE-Somaliland-Etiyopya arasÄ±ndaki anlaÅŸma da Somali'ye yÃ¶nelik kasÄ±tlÄ± bir provokasyon niteliÄŸi taÅŸÄ±yordu. AnlaÅŸmanÄ±n hukuksuzluÄŸu Somaliland ile imzalanmasÄ±ndan ve BaÅŸbakan Hasan Ali Hayri'nin BAE ziyaretiyle eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸmesinden kaynaklandÄ±. AnlaÅŸmada Somali'nin batÄ±sÄ±nÄ± iÅŸgal eden Etiyopya'ya Berbera LimanÄ±'ndan yÃ¼zde 19 pay verilmesi krizi derinleÅŸtirdi."
Akademisyen ve siyasi analist Uvis Adv ise iki Ã¼lke arasÄ±ndaki krizin zirveye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, alÄ±nan tavÄ±rlar ve karÅŸÄ± tavÄ±rlar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda siyasi iliÅŸkilerin kopma noktasÄ±na varacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulundu.
Adv, "Somali makamlarÄ±nÄ±n, Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan 9,6 milyon dolarlÄ±k nakit sokmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne ait bir uÃ§aÄŸa MogadiÅŸu'daki Aden Adde UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda el koymasÄ± siyasi krizin tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir diÄŸer gÃ¶stergesiydi." diye konuÅŸtu.
"BAE'nin Somali'ye yÃ¶nelik mÃ¼dahaleleri aÅŸikar" ifadesini kullanan Adv, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"BM'ye baÄŸlÄ± YaptÄ±rÄ±m Komitesi'nin yÄ±llÄ±k raporu, BAE'nin, Somali ve Eritre'ye uygulanan silah yasaÄŸÄ±nÄ± birkaÃ§ defa Ã§iÄŸneyerek Ã¶zerk bÃ¶lgelere silah tedarik ettiÄŸini ortaya koydu."
Berbera LimanÄ± AnlaÅŸmasÄ± krizinden sonra Somali, BM GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) ve Arap BirliÄŸi nezdinde BAE aleyhinde, "iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi ve Ã¼lkenin egemenliÄŸini Ã§iÄŸneyen yasa dÄ±ÅŸÄ± bir anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle ÅŸikayette bulundu.
BAE'nin MogadiÅŸu BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Muhammed Ahmed Osman el-Hamadi, Ã¼Ã§lÃ¼ anlaÅŸmanÄ±n, BaÅŸbakan Hayri'nin BAE ziyareti sÄ±rasÄ±nda imzalanmasÄ±yla ilgili bilgi almak Ã¼zere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan BAE, Abu Dabi'deki Somali KonsolosluÄŸu'na, "BAE uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n alÄ±konulmasÄ± ve Somali ordusuna tahsis edilen paralara el konulmasÄ±yla" ilgili protesto notasÄ± verdi.
Somali DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na gÃ¶re, BAE, uÃ§aÄŸÄ±n alÄ±konulmasÄ±yla ilgili olarak Arap BirliÄŸine de Somali aleyhinde ÅŸikayette bulundu.
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Somali ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri arasÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli alanlarda ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸi derecesine varan siyasi uyumun, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e siyasi bir krize doÄŸru evrildiÄŸi bildirildi.
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