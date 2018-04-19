AK Parti: Siyaset pozisyon almaktır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal seçim ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği konusunda partisinin geçmiş yıllarda birçok kez siyaset alanında engellenmeye çalışıldığını hatırlattı ve "Kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar" dedi.
Ünal'ın yaptığı açıklamada ana başlıklar şu şekilde:
"En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu."
"Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil."
"Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın."
“Seçim havasına bigane kalmamız düşünülemez. Bize, 'Daha önce şöyle demiştiniz şimdi böyle diyorsunuz' diye eleştiriyorlar; siyaset pozisyon almaktır.”
"Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar gibi görünüyor. Yine büyük mitinglerimiz olacak."
"AK Parti kampanyalar konusunda tam anlamıyla bir ustadır. AK Parti'nin yaptığı işlerden en muhteşemi siyasi kampanyalardır. Hazırlıklıyız, zaten dediğim gibi 7/24 iletişim içerisinde olduğumuz için halkımızla müziklerimiz de hazır. Güçlü bir slogan, müzikler, filmler, medya planlaması bunlar AK Parti'nin hızlı bir şekilde yaptığı süreçler. İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık.
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