13:49, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ä°sveÃ§'te MÃ¼slÃ¼manlara hakaret edene para cezasÄ±





Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlara internet Ã¼zerinden hakaret eden bir kiÅŸiye para cezasÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§'te, sosyal medya hesabÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlara hakaret eden bir kiÅŸi 7 bin 500 kron (yaklaÅŸÄ±k 750 avro) para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVTâ€™nin haberinde, NorkÃ¶ping kentinde bir kiÅŸi sosyal medya hesabÄ±ndan, ''BÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ± geldikleri yerlere geri gÃ¶nderin, onlar baÅŸkalarÄ± Ã¼zerinden geÃ§inen parazitler.'' diye yazan bir kiÅŸiye para cezasÄ± verildiÄŸi belirtildi. PaylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle hakkÄ±nda ''nefret suÃ§u'' iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle dava aÃ§Ä±lan ve NorkÃ¶ping Mahkemesinde yargÄ±lanan kiÅŸinin suÃ§lu bulunduÄŸu ifade edilen haberde, mahkemenin sanÄ±ÄŸa verdiÄŸi 90 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 750 avro para cezasÄ±na Ã§evirdiÄŸi bildirildi. SVT'ye konuÅŸan davanÄ±n savcÄ±sÄ± Michael Forsberg, sosyal medyada nefret suÃ§unun Ã§ok arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, sahte hesaplardan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ''korkunÃ§'' boyutlara geldiÄŸini ve polisin bu kiÅŸileri tespit etmek iÃ§in gÃ¼nlerce vakit harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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