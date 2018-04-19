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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında geçen telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki lider Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmesinde, Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

İki lider terörle mücadelenin önemine de değindi.



İlgili Konular Erdoğan Şi Türkiye Çin Suriye
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