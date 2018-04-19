14:17, 19 Nisan 2018 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi ile Suriye'yi görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında geçen telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki lider Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping telefonda görüştü. Erdoğan görüşmesinde, Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. İki lider terörle mücadelenin önemine de değindi.

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