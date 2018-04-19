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Ukrayna'dan Rusya'ya toprak devrine kınama
Ukrayna'dan Rusya'ya toprak devrine kınama

Ukrayna, Kerç Boğazı'ndaki Tuzla Dili'nin bir parçasının Rusya'ya devredilmesini kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığı, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın yönetiminin Kerç Boğazı’ndaki Tuzla Dili’nde bulunan bir araziyi karşılıksız olarak Rusya’ya devretme kararının yasa dışı olduğunu ifade etti.

QHA'da yer alan habere göre Bakanlıktan gelen açıklamada, “Tüm uluslararası norm ve belgelere göre, Kırım Ukrayna’nın ayrılamaz bir parçası olarak kalmaya devam ettiği için, Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığı, Ukrayna Anayasası’na ve yasalarına, ayrıca uluslararası hukuka aykırı olan işgalci yönetiminin söz konusu eylemlerinin yasa dışı olduğunu vurguluyor.” denildi. 

Rusya’nın söz konusu faaliyetlerini kınayan Bakanlık, uluslararası toplumu, Tuzla Dili’nin işgalci ülkeye devredilme eylemini tanımamaya çağırdı.

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde yönetimi, işgalden sonra el koydukları Kerç Boğazı’ndaki Tuzla Dili’nde bulunan 6530 kilometre karelik araziyi karşılıksız olarak Rusya’ya devretme kararı aldı.



İlgili Konular kırım kerç Ukrayna rusya
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