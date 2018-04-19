AP'den sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸan Yunan askerler iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Avrupa Parlamentosu (AP), Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Yunan ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Ã¼yelerin giriÅŸimiyle iki Yunan askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± oylandÄ±.
TasarÄ± iÃ§in 607 "evet", 7 "hayÄ±r" oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 18 AP Ã¼yesi ise Ã§ekimser kaldÄ±.
Ä°ki Yunan askerinin kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nda "yolunu kaybettiÄŸi" iddia edilen karar metninde, daha Ã¶nce benzer vakalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak olay yerinde "kolay ÅŸekilde" Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ savunuldu.
Karar metninde, "TÃ¼rk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkÄ±ndaki yasal sÃ¼recin hÄ±zlÄ± ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± ve askerlerin Yunanistan'a dÃ¶nmelerinin saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadesi yer aldÄ±.
DÄ±ÅŸ iliÅŸkiler konularÄ±nda alÄ±nan AP kararlarÄ±nÄ±n baÄŸlayacÄ±ÄŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor. Bu alanda alÄ±nan kararlar, AB Konseyi ve Ã¼ye Ã¼lke yÃ¶netimlerine siyasi mesaj vermeyi amaÃ§lÄ±yor.
Yunan ordusuna mensup teÄŸmen Aggelos Mitretodis ile astsubay Ã§avuÅŸ Dimitros Kouklatzis, 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Hudut KartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekiplerinin devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nÄ±nda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilmiÅŸti.
Hakimlik, 2 Mart'ta teÄŸmen Mitretodis ile astsubay Ã§avuÅŸ Kouklatzis'in askeri yasak bÃ¶lgeye girmek suÃ§undan tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.
Edirne 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi, 27 Mart'ta askerlerin durumunu deÄŸerlendirmiÅŸ ve tutukluluk halinin devamÄ±na karar vermiÅŸti.
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±
Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlara internet Ã¼zerinden hakaret eden bir kiÅŸiye para cezasÄ± verildi
Somali ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri arasÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli alanlarda ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸi derecesine varan siyasi uyumun, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e siyasi bir krize doÄŸru evrildiÄŸi bildirildi.
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Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±