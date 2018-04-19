14:25, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

AP'den sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸan Yunan askerler iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±





Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa Parlamentosu (AP), Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti. Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Yunan ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Ã¼yelerin giriÅŸimiyle iki Yunan askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±sÄ± oylandÄ±. TasarÄ± iÃ§in 607 "evet", 7 "hayÄ±r" oyu kullanÄ±ldÄ±. Oylamada 18 AP Ã¼yesi ise Ã§ekimser kaldÄ±. Ä°ki Yunan askerinin kÃ¶tÃ¼ hava koÅŸullarÄ±nda "yolunu kaybettiÄŸi" iddia edilen karar metninde, daha Ã¶nce benzer vakalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak olay yerinde "kolay ÅŸekilde" Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ savunuldu. Karar metninde, "TÃ¼rk yetkililere tutuklu bulanan iki Yunan asker hakkÄ±ndaki yasal sÃ¼recin hÄ±zlÄ± ÅŸekilde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± ve askerlerin Yunanistan'a dÃ¶nmelerinin saÄŸlanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadesi yer aldÄ±. DÄ±ÅŸ iliÅŸkiler konularÄ±nda alÄ±nan AP kararlarÄ±nÄ±n baÄŸlayacÄ±ÄŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmuyor. Bu alanda alÄ±nan kararlar, AB Konseyi ve Ã¼ye Ã¼lke yÃ¶netimlerine siyasi mesaj vermeyi amaÃ§lÄ±yor. OLAY Yunan ordusuna mensup teÄŸmen Aggelos Mitretodis ile astsubay Ã§avuÅŸ Dimitros Kouklatzis, 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Hudut KartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekiplerinin devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nÄ±nda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilmiÅŸti. Hakimlik, 2 Mart'ta teÄŸmen Mitretodis ile astsubay Ã§avuÅŸ Kouklatzis'in askeri yasak bÃ¶lgeye girmek suÃ§undan tutuklanmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti. Edirne 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi, 27 Mart'ta askerlerin durumunu deÄŸerlendirmiÅŸ ve tutukluluk halinin devamÄ±na karar vermiÅŸti.

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