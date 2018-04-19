14:55, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Suriye'de DEAÅž'Ä± vurdu





Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SilahlÄ± Kuvvetler KomutanÄ±nÄ±n (BaÅŸbakan) talimatlarÄ± doÄŸrultusunda savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye topraklarÄ±ndaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mevzilerini vurdu." ifadeleri yer aldÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye topraklarÄ±ndaki mevzilerine yÃ¶nelik sÃ¶z konusu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irakâ€™a tehdit oluÅŸturmasÄ±ndan dolayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bunun DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgede de yenilmesine yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ± belirtildi. Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, son dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda Ã¼lke iÃ§erisinde askeri olarak bitirdiklerini sÃ¶ylediÄŸi DEAÅžâ€™la mÃ¼cadelelerini, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu. Â

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