Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Suriye'de DEAÅž'Ä± vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n Ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "SilahlÄ± Kuvvetler KomutanÄ±nÄ±n (BaÅŸbakan) talimatlarÄ± doÄŸrultusunda savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye topraklarÄ±ndaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž mevzilerini vurdu." ifadeleri yer aldÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye topraklarÄ±ndaki mevzilerine yÃ¶nelik sÃ¶z konusu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irakâ€™a tehdit oluÅŸturmasÄ±ndan dolayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bunun DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgede de yenilmesine yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ± belirtildi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, son dÃ¶nemde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda Ã¼lke iÃ§erisinde askeri olarak bitirdiklerini sÃ¶ylediÄŸi DEAÅžâ€™la mÃ¼cadelelerini, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yordu.
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GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±
Ãœlkede MÃ¼slÃ¼manlara internet Ã¼zerinden hakaret eden bir kiÅŸiye para cezasÄ± verildi
Somali ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri arasÄ±nda uzun yÄ±llar Ã§eÅŸitli alanlarda ortaklÄ±k ve iÅŸ birliÄŸi derecesine varan siyasi uyumun, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e siyasi bir krize doÄŸru evrildiÄŸi bildirildi.
Ä°srail'de yapÄ±lan bir anket, halkÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n Suriye'deki son geliÅŸmeler ve Ä°ran ile artan gerginlik nedeniyle Ã¼lkelerinin yakÄ±n bir gelecekte savaÅŸa gireceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
Etiyopyaâ€™da yeni BaÅŸbakan Ahmed, 16 bakanlÄ±kta deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Yeni Bakanlar Kurulunda, 6 bakan yer deÄŸiÅŸtirerek yeni bakanlÄ±klara atanÄ±rken, 10 yeni isim ise bakan koltuÄŸuna oturdu.
Fransa genelinde en az 50 ÅŸehirde, hÃ¼kÃ¼metin reform giriÅŸimleri ve kemer sÄ±kma Ã¶nlemlerine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da meslek grubu tarafÄ±ndan, Ã¼lke Ã§apÄ±nda grev ve gÃ¶steri dÃ¼zenlenecek
KÄ±rgÄ±zistan'da parlamentoda yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nda Ã¼lke tarihinde ikinci kez hÃ¼kÃ¼mete gÃ¼vensizlik bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rse, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Ä°ran'Ä±n BuÅŸehr eyaletine baÄŸlÄ± Kaki ÅŸehrinde 5,9 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
Kolombiya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Holguin, Ekvador'un garantÃ¶rlÃ¼kten ve ev sahipliÄŸinden Ã§ekilme kararÄ± sonrasÄ±, mÃ¼zakerelerin daha Ã¶nce belirlenen baÅŸka bir Ã¼lkede sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Holguin'in alternatif Ã¼lkeden kastÄ±nÄ±n, sÃ¼recin diÄŸer garantÃ¶r 5 Ã¼lkesi Brezilya, Åžili, KÃ¼ba, Venezuela ve NorveÃ§'ten biri olduÄŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
DÃ¼nya Devletleri SilahlÄ± Kuvvetleri sÄ±ralamasÄ±nda Ã–zbekistan ordusu 39'uncu sÄ±rada yer aldÄ±
Rusya, Kazakistanâ€™daki Baykonur uzay Ã¼ssÃ¼nden askeri uydu yolladÄ±