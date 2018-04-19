15:08, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'Ä±n vekillikleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼





HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Â

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