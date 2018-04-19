SÄ±navla Lise alÄ±mlarÄ±nda baÅŸvuru tarihi uzatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB),Â sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00'e kadar uzatÄ±ldÄ±.Â
MEB'in Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden, 2 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na giriÅŸte isteÄŸe baÄŸlÄ± merkezi sÄ±navÄ±n baÅŸvuru tarihlerinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.Â
AÃ§Ä±klamada, "SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00'e kadar uzatÄ±ldÄ±." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na baÅŸvuru sÃ¼resi yarÄ±n saat 18.00â€™e kadar uzatÄ±ldÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, YKS'deki tarih deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili, "Burada en ÅŸanslÄ± olan husus Ã¶ÄŸrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Ã–ÄŸrencilerimiz bir hafta daha kazandÄ± diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, sÄ±nav gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan, sÄ±navlara girecek adaylarÄ±n fiziksel Ã¶zelliklerini doÄŸrulamak amacÄ±yla biyometrik yÃ¶ntemlerle de kimlik doÄŸrulamasÄ± yapÄ±labilecek.
Ä°bn Haldun Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Recep ÅžentÃ¼rk ve Al Sharq Forum BaÅŸkanÄ± Waddah Al Khanfar imza attÄ±.
DoÃ§entlik deÄŸerlendirmesine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirleyen "DoÃ§entlik YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Makedonya'da bir Ã¶zel okulu satÄ±n alarak faaliyetlerine baÅŸladÄ±
2 Haziran'da yapÄ±lacak merkezi sÄ±nav ya da adrese dayalÄ± yerleÅŸtirme seÃ§eneÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda yetenek ve ortaokul baÅŸarÄ± puanÄ±yla Ã¶ÄŸrenci alacak lise alternatifleri sunulacak.
Kopenhag Ãœniversitesinde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, genetik olarak tatlÄ±ya dÃ¼ÅŸkÃ¼n kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha az yaÄŸ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AraÅŸtÄ±rmada Ã§Ä±kan sonucun, daha fazla ÅŸeker tÃ¼keten kiÅŸilerin vÃ¼cudunda daha fazla yaÄŸ olmasÄ± gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ngiliz ve AmerikalÄ± uzmanlardan, dÄ±ÅŸarÄ±da giyilen ayakkabÄ± ile evde dolaÅŸmanÄ±n, iÃ§ organlarÄ±n fonksiyonlarÄ±nÄ± yitirmesine ya da enfeksiyona varÄ±ncaya kadar ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§abileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
10 Ã¼lkeden 100'e yakÄ±n akademisyenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 6. Ä°slam Ä°ktisadÄ± AtÃ¶lyesi'nde, Ä°slam iktisadÄ±nÄ±n metodolojisi Ã¼zerine tebliÄŸler sunuldu
TÃœBÄ°TAK destekli proje kapsamÄ±nda, insan nefesindeki molekÃ¼lleri analiz edebilen ve bÃ¶ylece bazÄ± hastalÄ±klara erken teÅŸhis koyabilen cihaz tasarlandÄ±.
ABD'nin Carnegie Mellon Ãœniversitesinde biyomedikal mÃ¼hendisliÄŸi alanÄ±nda doktora yapan TÃ¼rk bilim insanÄ± Utku Mustafa SÃ¶nmez, kanser hÃ¼crelerinin henÃ¼z herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaÅŸÄ±mÄ±nda tespitine yÃ¶nelik bir cihaz tasarladÄ±. Ä°liÅŸkili Haberler
Siirt Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde tÄ±p fakÃ¼ltesi kurulmasÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca onaylandÄ±
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n her yÄ±l TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi TÃ¼rkÃ§e Yaz Okuluna katÄ±lmak iÃ§in ABD'den baÅŸvuran Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 200'Ã¼ geÃ§ti.
Fatih Sultan Mehmet VakÄ±f Ãœniversitesi'nde Ã‡ince dil eÄŸitiminin baÅŸlamasÄ± iÃ§in ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±
Ã‡in Ãœniversiteleriyle de iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ±, bu sayede de TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã‡inâ€™den gelecek Ã¶ÄŸrencilere tanÄ±tÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.