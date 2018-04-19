15:23, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, ''Temel insan haklarÄ±ndan, inanÃ§larÄ±na, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerine, mezheplerine bakÄ±lmadan insan olarak herkesin yararlanmasÄ±, istifade etmesi Ã¶nemlidir." dedi.Â

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi sonuÃ§ bildirgesinin okunmasÄ±yla sona erdi.

SonuÃ§ bildirgesinin okunmasÄ±ndan Ã¶nce konuÅŸan ErbaÅŸ, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ± kentlerde, Ã¼lkelerde her zaman farklÄ± inanÃ§tan, farklÄ± Ä±rktan, farklÄ± mezhep ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceden insanlarla bir arada huzur iÃ§inde yaÅŸamayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve medeniyetlerin oluÅŸmasÄ±na Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, 1400 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§ iÃ§inde hakim olduÄŸu beldelerde farklÄ± inanÃ§, Ä±rk ve mezhepten olan insanlardan hiÃ§bir ÅŸikayet duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErbaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

''Emevilerden Abbasilere, EndÃ¼lÃ¼s, SelÃ§uklular, aynÄ± zamanda OsmanlÄ± hakim olduÄŸu Afrika Ã¼lkelerinde, Hindistan'dan Pakistan'a ne zaman MÃ¼slÃ¼manlar hakim olmuÅŸsa herkes huzur iÃ§erisinde olmuÅŸtur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim inancÄ±mÄ±zda insanlar, ya yaratÄ±lÄ±ÅŸta, hilkatte eÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ya da dinde kardeÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ. 'Ã–teki'nin inancÄ±na her zaman saygÄ± gÃ¶sterilmiÅŸ. TebliÄŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ ama tebliÄŸ farklÄ± inanÃ§ta insanlar bu tebliÄŸi kabul etmiÅŸlerse baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼zerinde yerleri olmuÅŸtur ama etmemiÅŸseler de 'La ikrahe fid'din' hÃ¼kmÃ¼nce kendi inancÄ±nÄ± rahat bir ÅŸekilde yaÅŸamanÄ±n tecrÃ¼besini en iyi ÅŸekilde gÃ¶stermiÅŸlerdir. Ã‡eÅŸitli Ã¼lkelerde azÄ±nlÄ±k durumunda olan MÃ¼slÃ¼manlar maalesef aynÄ± muameleyle karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±ÅŸlar. Her zaman farklÄ± davranÄ±lmÄ±ÅŸ, her zaman asimile veÂ izole edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Entegrasyon dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriyle, modelleriyle baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸ ama netice itibariyle asimilasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸte bizim itirazÄ±mÄ±z bunlaradÄ±r.''

"Biz sizi kavimlere ayÄ±rdÄ±k" ayetinden Ã¶rnek veren ErbaÅŸ, herkesin insan haklarÄ±n yararlanmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

ErbaÅŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"MÃ¼slÃ¼manlar olarak azÄ±nlÄ±k olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlere itirazÄ±mÄ±z bunadÄ±r. Herkes insan haklarÄ±ndan istifade etsin.Temel insan haklarÄ±ndan, inanÃ§larÄ±na, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerine, mezheplerine bakÄ±lmadan insan olarak herkesin yararlanmasÄ±, istifade etmesi Ã¶nemlidir diyoruz. EÄŸer bu saÄŸlanÄ±rsa dÃ¼nyada kavgalar biter huzursuzluklar biter, barÄ±ÅŸ her bÃ¶lgede her belde de yaÅŸanmÄ±ÅŸ olur. IrkÃ§Ä±lÄ±k olmaz. Bizim iÃ§in en Ã¶nemli dÃ¼stur en Ã¶nemli ilke Kur'an-Ä± Kerim'deÂ bildirilen 'Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir diÅŸiden yarattÄ±k ve birbirinizle tanÄ±ÅŸasÄ±nÄ±z diye sizi ÅŸubelere, kabilelere ayÄ±rdÄ±k. Allah indinde en makbulunuz, en Ã¼stÃ¼nÃ¼nÃ¼z takva sahibi olanlarÄ±nÄ±zdÄ±r' ayetidir. Demek bizden takva isteniyor, inanÃ§ isteniyor. Bu prensiplere uyduÄŸumuz mÃ¼ddetÃ§e dÃ¼nyada barÄ±ÅŸ da olur huzur da olur. Herkes birlik ve beraberlik iÃ§inde dÃ¼nya hayatÄ±nÄ± tamamlar.''

Son iki asÄ±rdÄ±r hÄ±zlÄ± ve kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸimlere sahne olan yeryÃ¼zÃ¼nde, emperyalizmin iÅŸgal ve sÃ¶mÃ¼rge politikalarÄ±nÄ±n dÃ¼nya nÃ¼fusunun bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± aÃ§lÄ±k, yoksulluk ve sefalete mahkum ettiÄŸini, bu vahim tabloyu besleyen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, sosyal dÄ±ÅŸlama, Ã¶tekileÅŸtirme, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, Ä°slamofobi gibi sÃ¶ylem ve uygulamalarÄ±n, insan hayatÄ±nÄ± ve onurunu hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±, insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak ahlaki ve vicdani deÄŸerlerini tahrip ettiÄŸini belirten ErbaÅŸ, bu vahim tablonunÂ insanlÄ±ÄŸÄ±n, iyiliÄŸe ve geleceÄŸe dair Ã¼mitlerini de azalttÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

Bilhassa MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n azÄ±nlÄ±k olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± coÄŸrafyalarda, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve etnisite Ã¼zerine kurgulanan kirli ve Ã§Ä±karcÄ± siyasi projelerin artmasÄ±nÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hareket ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k alanlarÄ±nÄ± giderek daralttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErbaÅŸ, bunun dÃ¼zeltilmesi adÄ±na bireysel, kurumsal ve toplumsal anlamda herkese bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ali ErbaÅŸ, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bu bilinÃ§le hem MÃ¼slÃ¼man toplumlarÄ±n hem de bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n temel sorunlarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutacak Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retecek, daha gÃ¼zel bir dÃ¼nyanÄ±n inÅŸasÄ±na katkÄ± sunacak ve ortak eylem planlarÄ±nÄ±n temeli olacak.'' dedi.

"KUDÃœS F,L,ST,N'Ä°N BAÅžKENTÄ°DÄ°R''

ArdÄ±ndan ErbaÅŸ tarafÄ±ndan okunan zirvenin sonuÃ§ bildirgesindeÂ din, dil, Ä±rk, renk, cinsiyet ve coÄŸrafya ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n kendilerini koruma, kÃ¼ltÃ¼rlerini, inanÃ§larÄ±nÄ±, dillerini muhafaza etme, sosyal ve geleneksel yapÄ±larÄ±nÄ± geliÅŸtirme, genÃ§ nesillerini bu bilinÃ§le eÄŸitip yetiÅŸtirmenin bÃ¼tÃ¼n azÄ±nlÄ±klarÄ±n en tabii hakkÄ± olduÄŸu, etnik ve dini azÄ±nlÄ±klarÄ±n, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, Ã§alÄ±ÅŸma gibi alanlarda devletÃ§e saÄŸlanan her tÃ¼rlÃ¼ sosyal hak ve imkanlardan adalet ve eÅŸitlik temelinde yararlanma haklarÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ä°slamofobi ile mÃ¼cadele ve mÃ¼lteci sorunlarÄ±na da deÄŸinilen sonuÃ§ bildirisinde, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:Â

''SÃ¶mÃ¼rge ve istila politikalarÄ±ndan ve sonrasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekli sorunlardan en fazla Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi aÃ§Ä±ktÄ±r. Arakan, Filistin, Irak, Suriye, Afganistan, Somali, Libya, Yemen gibi Ã¼lkelerde sÃ¼regelen terÃ¶r ve savaÅŸ, milyonlarca MÃ¼slÃ¼manâ€™Ä±n hayatÄ±na kastetmiÅŸ, yurtlarÄ±nÄ± terk etmelerine, aÃ§lÄ±k ve sefaletin penÃ§esine dÃ¼ÅŸmelerine sebep olmuÅŸtur. Bu acÄ± ve utanÃ§ verici tablonun en bÃ¼yÃ¼k maÄŸdurlarÄ± ne yazÄ±k ki masum Ã§ocuklar, kadÄ±nlar ve yaÅŸlÄ±lardÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼nÃ¼ yaÅŸanmaz kÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸgal, saldÄ±rÄ±, terÃ¶r ve savaÅŸÄ± sona erdirmek, insanlÄ±k onuru ve haysiyeti adÄ±na bÃ¼tÃ¼n kiÅŸi, kurum, kuruluÅŸ, toplum, devlet ve uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tler iÃ§in acil bir gÃ¶rev ve sorumluluktur.

Â BaÅŸta BatÄ±'da olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n muhtelif yerlerindeki gÃ¶Ã§men ve mÃ¼lteci topluluklarÄ±na, etnik ve dini azÄ±nlÄ±klara yÃ¶nelik Ã¶tekileÅŸtirici, nefret uyandÄ±rÄ±cÄ±, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± sÃ¶ylemlerin yanÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n bu topluluklarÄ±n evlerini, ibadet mekanlarÄ±nÄ± ve iÅŸ yerlerini hedef alan Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± ve tecavÃ¼zlerde de ciddi bir artÄ±ÅŸ gÃ¶zlenmektedir. SÃ¶z konusu suÃ§larÄ±n faillerinin bulunarak adaletin uygulanmasÄ±nda gÃ¶sterilen ihmal Ä±rkÃ§Ä± tecavÃ¼zleri ve suÃ§ potansiyeli taÅŸÄ±yanlarÄ± cesaretlendirdiÄŸi gibi hukuka gÃ¼veni zedelemekte ve sÃ¶z konusu Ã¼lkelerde ayrÄ±mcÄ± ve Ã§ifte standarda dair politikalarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmektedir. Bu ikiyÃ¼zlÃ¼, Ã§eliÅŸkili ve gayri hukuki tavrÄ±n toplumlarÄ±n barÄ±ÅŸ ve huzurunda tamir edilemez yaralar aÃ§masÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r.''

''KudÃ¼s Filistin'in baÅŸkentidir'' ifadesine yer verilenÂ bildiride, aksi yÃ¶nde alÄ±nacak her tÃ¼r kararÄ±n reddedileceÄŸi belirtilerek, "UluslararasÄ± hukuku hiÃ§e sayan, barÄ±ÅŸÄ± engelleyip kavgayÄ± kÃ¶rÃ¼klemekten baÅŸka bir iÅŸe yaramayacak bu pervasÄ±z yaklaÅŸÄ±mÄ± kÄ±nÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in KudÃ¼s Filistinâ€™in baÅŸkentidir ve ilelebet Ã¶yle kalacaktÄ±r. MÃ¼slÃ¼manlar tarih boyunca iÅŸgal ve zulmÃ¼n karÅŸÄ±sÄ±nda ve bÃ¼tÃ¼n mazlumlarÄ±n yanÄ±nda olduÄŸu gibi Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n ve Filistinâ€™in de her zaman yanÄ±ndadÄ±r.'' denildi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine de dikkat Ã§ekilen bildirgede, zirveye katÄ±lan tÃ¼m Ã¼lkelerden FETÃ–'nÃ¼nÂ dÃ¼nya yapÄ±lanmasÄ± konusunda dikkatli olunmasÄ± istendi.Â

FETÃ–'nÃ¼n hain darbe giriÅŸimiyle ifÅŸa olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lan bildirgede, ÅŸu ifadelere yer verildi.

''MÃ¼slÃ¼man varlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÃ¼resel bir tehdit ve musibettir. ElebaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Fetullah GÃ¼lenâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ± bu karanlÄ±k Ã¶rgÃ¼t, kÃ¼resel ÅŸer odaklarÄ±nÄ±n desteÄŸiyle, din hizmeti kisvesine bÃ¼rÃ¼nerek hain faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±r. BugÃ¼n Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±klarÄ± hedef kitle olarak seÃ§en FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± dikkatli ve duyarlÄ± olunmalÄ±, propagandalarÄ±na asla itibar edilmemelidir. Bu konuda, bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n da bilinÃ§li ve Ã¶zverili biÃ§imde iÅŸbirliÄŸi yapmalarÄ± ve mÃ¼cadeleye devam etmeleri Ã¶nemlidir.''