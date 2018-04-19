15:27, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

"Din Ä°stismarÄ± ile MÃ¼cadele" paneli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Dini Rehberlik Daire BaÅŸkanÄ± Sedide Akbulut, "Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r." dedi.

Akbulut, Samsun MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde din adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen "Din Ä°stismarÄ± ile MÃ¼cadele" panelinde, tarih boyunca MÃ¼slÃ¼manlara din ve vatan Ã¼zerinden oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye genelinde toplumun her kesimine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve DEAÅž konusunda bilgi verildiÄŸini aktaran Akbulut, kÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal metinlerinde tahrifatta bulunmak istediklerini ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±klarÄ±nÄ±, bunun Ã¼zerine zihinsel tahrifata yÃ¶nelindiÄŸini anlattÄ±.

KÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin toplumlarÄ±n zaaflarÄ±nÄ± okuyarak strateji belirlediklerini dile getiren Akbulut, bu stratejiyle dini kullanarak, Ä°slami dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve inanÃ§ eksenli baskÄ± altÄ±nda geÃ§en sÃ¼reci de fÄ±rsat bilerek milletin deÄŸerlerine, toplumsal birliÄŸe kast edildiÄŸine dikkati Ã§ekti.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na toplumdaki dini yapÄ±larÄ±n incelenmesi gÃ¶rev ve sorumluluÄŸunun 2010 yÄ±lÄ±nda verildiÄŸini belirten Akbulut, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"2014'teki din ÅŸurasÄ±nda bu konuyla ilgili, Ã¶zellikle bu yapÄ±yla ilgili (FETÃ–/PDY) Ã§ekinceler belirtilmiÅŸ. Daha sonra kurumsal olarak en az zarar gÃ¶ren biz olmuÅŸuz. Bu kadar stratejik, gizli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bize de sÄ±zabilmiÅŸtir. Ã–lÃ§Ã¼ler, ilkeler, kÄ±staslar bizi Ã§ok ilgilendiriyor. Bu kÄ±staslara sahip olan toplum, artÄ±k yanlÄ±ÅŸÄ± kendi gÃ¶rebilecek. Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r. 28 Åžubat sÃ¼recinde yaÅŸanan baskÄ± ve zulÃ¼m, zihinsel bir eziklik ortaya koydu. O sÃ¼recin ardÄ±ndan yaÅŸanÄ±lan rahat dÃ¶nemin rehaveti de bÃ¶yle yapÄ±lara zemin hazÄ±rladÄ±."

Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ± Kenan Oral ve Ä°brahim Ä°lhan da panelde FETÃ– ve DEAÅž ile ilgili sunum yaptÄ±.

Panele Samsun MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Veysel Ã‡akÄ± ile ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼leri ve din adamlarÄ± katÄ±ldÄ±.