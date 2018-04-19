DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Dini Rehberlik Daire BaÅŸkanÄ± Sedide Akbulut, "Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r." dedi.
Akbulut, Samsun MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde din adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen "Din Ä°stismarÄ± ile MÃ¼cadele" panelinde, tarih boyunca MÃ¼slÃ¼manlara din ve vatan Ã¼zerinden oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye genelinde toplumun her kesimine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri FETÃ– ve DEAÅž konusunda bilgi verildiÄŸini aktaran Akbulut, kÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kutsal metinlerinde tahrifatta bulunmak istediklerini ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±klarÄ±nÄ±, bunun Ã¼zerine zihinsel tahrifata yÃ¶nelindiÄŸini anlattÄ±.
KÃ¼resel gÃ¼Ã§lerin toplumlarÄ±n zaaflarÄ±nÄ± okuyarak strateji belirlediklerini dile getiren Akbulut, bu stratejiyle dini kullanarak, Ä°slami dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve inanÃ§ eksenli baskÄ± altÄ±nda geÃ§en sÃ¼reci de fÄ±rsat bilerek milletin deÄŸerlerine, toplumsal birliÄŸe kast edildiÄŸine dikkati Ã§ekti.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na toplumdaki dini yapÄ±larÄ±n incelenmesi gÃ¶rev ve sorumluluÄŸunun 2010 yÄ±lÄ±nda verildiÄŸini belirten Akbulut, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"2014'teki din ÅŸurasÄ±nda bu konuyla ilgili, Ã¶zellikle bu yapÄ±yla ilgili (FETÃ–/PDY) Ã§ekinceler belirtilmiÅŸ. Daha sonra kurumsal olarak en az zarar gÃ¶ren biz olmuÅŸuz. Bu kadar stratejik, gizli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸan bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bize de sÄ±zabilmiÅŸtir. Ã–lÃ§Ã¼ler, ilkeler, kÄ±staslar bizi Ã§ok ilgilendiriyor. Bu kÄ±staslara sahip olan toplum, artÄ±k yanlÄ±ÅŸÄ± kendi gÃ¶rebilecek. Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r. 28 Åžubat sÃ¼recinde yaÅŸanan baskÄ± ve zulÃ¼m, zihinsel bir eziklik ortaya koydu. O sÃ¼recin ardÄ±ndan yaÅŸanÄ±lan rahat dÃ¶nemin rehaveti de bÃ¶yle yapÄ±lara zemin hazÄ±rladÄ±."
Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ± Kenan Oral ve Ä°brahim Ä°lhan da panelde FETÃ– ve DEAÅž ile ilgili sunum yaptÄ±.
Panele Samsun MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Veysel Ã‡akÄ± ile ilÃ§e mÃ¼ftÃ¼leri ve din adamlarÄ± katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyonun Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, 4 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine dinleme cihazÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada 10 sanÄ±k, 7 ay ile 54 yÄ±l 6 ay arasÄ±nda hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, "Birlikte ne yapabiliriz bu Ã¶nemli, sizle birlikte olursa kalÄ±cÄ± olur. Sadece maddi ve teknik destek deÄŸil, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ noktasÄ±nda da destek verebiliriz" dedi
Ankara merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.
24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸecek olan erken seÃ§imin kapsadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerden bazÄ±larÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± yetkilerinin geniÅŸletilmesi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Dini Rehberlik Daire BaÅŸkanÄ± Akbulut, "Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ oturumuna katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping arasÄ±nda geÃ§en telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, iki Ã¼lke iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. Ä°ki lider Suriye'deki son geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdi.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal,MayÄ±s 15'te baÅŸlamasÄ± planlanan kampanya sÃ¼recinde internetin ve sosyal iletiÅŸim aÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n akÅŸam saatlerinden sonra kuzeydoÄŸu kesimlerin, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatÄ± kesimlerinden baÅŸlayarak Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Karadeniz Ã¼zerinden gelen serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine gireceÄŸi tahmininde bulunuldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, 27 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 20 sanÄ±ÄŸa da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na adaylÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Ä°ÅŸte er meydanÄ± kuruldu, baÅŸpehlivanlarÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z er meydanÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da ben de baÅŸpehlivanÄ±m diyorsa Ã§Ä±ksÄ±n er meydanÄ±na" dedi.
Antalya-Isparta karayolu OrtakÃ¶y mevkisinde Ã¶ÄŸrenci servisiyle tankerin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 15 kiÅŸi yaralandÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada 18 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakanlÄ±k, Aile ve Sosyal Politikalar, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k ile KalkÄ±nma BakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±
Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle bazÄ± vapur seferlerinin iptal edildiÄŸi bildirildi.