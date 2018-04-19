GÃ¼ney Sudan'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden alevlendi

GÃ¼ney Sudan'da ateÅŸkes kararÄ± alan muhalif gruplar ve ordu birlikleri, planlanan yeni tur barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi Ã§atÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.
GÃ¼ney Sudan Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TuÄŸgeneral Lul Ruai, eski Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'a baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplarla Ã¼lkenin kuzeyindeki Rubkona bÃ¶lgesinde Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Sabah baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden Ruai, saldÄ±rÄ±yÄ±, yeni tur mÃ¼zakereler Ã¶ncesi Machar gÃ¼Ã§lerinin daha fazla alanÄ± kontrol etmek iÃ§in son bir hamlesi olarak deÄŸerlendirdi.
Machar'a baÄŸlÄ± grubun sÃ¶zcÃ¼lerinden Paul Gabriel de bÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± doÄŸrularken Ã§atÄ±ÅŸmalardan hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerini sorumlu tuttu.
Ã–te yandan, HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± KalkÄ±nma Otoritesi (IGAD) tarafÄ±ndan ateÅŸkesi izlemek iÃ§in kurulan Ortak Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Komisyonu (JMEC) Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da 26 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ertelendiÄŸini duyurdu.Â
Sudan'dan 2011'den ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± ''darbeye teÅŸebbÃ¼s'' iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti.
IGAD gÃ¶zetiminde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonucu 17 AÄŸustos 2015'te taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lsa da baÅŸkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden patlak vermiÅŸti.Â
2015'te imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokulmasÄ± amacÄ±yla AralÄ±k 2017'de yeniden baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ilk turunda ateÅŸkes kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸubattaki mÃ¼zakerelerin ikinci turu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±