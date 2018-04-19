GÃ¼ncelleme: 15:24, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

GÃ¼ney Sudan'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden alevlendi





GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Sudan'da ateÅŸkes kararÄ± alan muhalif gruplar ve ordu birlikleri, planlanan yeni tur barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã¶ncesi Ã§atÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. GÃ¼ney Sudan Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TuÄŸgeneral Lul Ruai, eski Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'a baÄŸlÄ± silahlÄ± gruplarla Ã¼lkenin kuzeyindeki Rubkona bÃ¶lgesinde Ã§atÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Sabah baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini kaydeden Ruai, saldÄ±rÄ±yÄ±, yeni tur mÃ¼zakereler Ã¶ncesi Machar gÃ¼Ã§lerinin daha fazla alanÄ± kontrol etmek iÃ§in son bir hamlesi olarak deÄŸerlendirdi. Machar'a baÄŸlÄ± grubun sÃ¶zcÃ¼lerinden Paul Gabriel de bÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± doÄŸrularken Ã§atÄ±ÅŸmalardan hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerini sorumlu tuttu. ÃœÃ‡ÃœNCÃœ TUR MÃœZAKERELER ERTELENDÄ°Â Ã–te yandan, HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± KalkÄ±nma Otoritesi (IGAD) tarafÄ±ndan ateÅŸkesi izlemek iÃ§in kurulan Ortak Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Komisyonu (JMEC) Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da 26 Nisan'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tur barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ertelendiÄŸini duyurdu.Â Sudan'dan 2011'den ayrÄ±larak baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, Devlet BaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± ''darbeye teÅŸebbÃ¼s'' iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti. IGAD gÃ¶zetiminde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonucu 17 AÄŸustos 2015'te taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lsa da baÅŸkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden patlak vermiÅŸti.Â 2015'te imzalanan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe sokulmasÄ± amacÄ±yla AralÄ±k 2017'de yeniden baÅŸlayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ilk turunda ateÅŸkes kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸubattaki mÃ¼zakerelerin ikinci turu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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