Erken seÃ§im sÃ¼reci ve sonrasÄ±nda neler olacak?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin erken seÃ§im talebi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lmasÄ± planlanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi seÃ§imleri 24 Haziran 2018 tarihine alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun, 21 Ocak 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan 2017'de de halk oylamasÄ±nda kabul edilmiÅŸti.
AK Parti Grup BaÅŸkanÄ± ve Ä°zmir Milletvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Grup BaÅŸkanÄ± ve Osmaniye Milletvekili Devlet BahÃ§eli ile iki parti grup baÅŸkanvekillerinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã¶nerge, Ã¶nce Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. TBMM Genel Kurulunda da ele alÄ±ndÄ±ktan sonra, "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi KararÄ±" haline gelecek. Meclis KararÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±na sunulmayacak, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ktan sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
SEÃ‡Ä°MDEN SONRA NE OLACAK ?
1- TÃ¼rkiye 24 Haziran 2018 tarihinden sonra yeni bir dÃ¶neme girecek. Buna gÃ¶re, yeni parlamentoda milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±kacak.
2- TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri 4 yÄ±l yerine, 5 yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak.
3- CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek.
4- Siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seÃ§imlerde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikteÂ Â en az yÃ¼zde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seÃ§men CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterebilecek.Bu hÃ¼kÃ¼m, bu seÃ§imde uygulanacak.
5- CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.
6- CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. Bir veya daha fazla cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atanabilecek.
7- CumhurbaÅŸkanÄ±na "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ± getirilecek. Devletin baÅŸÄ± olan cumhurbaÅŸkanÄ±na, yÃ¼rÃ¼tme yetkisi de verilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±, "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ±yla TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ve TÃ¼rk milletinin birliÄŸini temsil edecek, anayasanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, devlet organlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli ve uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak, yÃ¼rÃ¼tme yetkisine iliÅŸkin konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek.
8- BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenlenecek.
9- TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. Yeni dÃ¶nemde Mecliste 600 milletvekili olacaÄŸÄ± iÃ§in, 360 milletvekili ile seÃ§imler yenilenebilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seÃ§imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Meclis, seÃ§imlerinÂ Â Â yenilenmesine karar verirse cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek.
10- Yeni dÃ¶nemde TBMM, "Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±", "Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme", "Meclis SoruÅŸturmasÄ±" ve "yazÄ±lÄ± soru" yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, ancak "gensoru" denetleme yetkisinden Ã§Ä±karÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyonun Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, 4 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine dinleme cihazÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada 10 sanÄ±k, 7 ay ile 54 yÄ±l 6 ay arasÄ±nda hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, "Birlikte ne yapabiliriz bu Ã¶nemli, sizle birlikte olursa kalÄ±cÄ± olur. Sadece maddi ve teknik destek deÄŸil, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ noktasÄ±nda da destek verebiliriz" dedi
Ankara merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.
24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸecek olan erken seÃ§imin kapsadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerden bazÄ±larÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± yetkilerinin geniÅŸletilmesi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Dini Rehberlik Daire BaÅŸkanÄ± Akbulut, "Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ oturumuna katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping arasÄ±nda geÃ§en telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, iki Ã¼lke iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. Ä°ki lider Suriye'deki son geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdi.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal,MayÄ±s 15'te baÅŸlamasÄ± planlanan kampanya sÃ¼recinde internetin ve sosyal iletiÅŸim aÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n akÅŸam saatlerinden sonra kuzeydoÄŸu kesimlerin, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatÄ± kesimlerinden baÅŸlayarak Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Karadeniz Ã¼zerinden gelen serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine gireceÄŸi tahmininde bulunuldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, 27 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 20 sanÄ±ÄŸa da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na adaylÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Ä°ÅŸte er meydanÄ± kuruldu, baÅŸpehlivanlarÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z er meydanÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da ben de baÅŸpehlivanÄ±m diyorsa Ã§Ä±ksÄ±n er meydanÄ±na" dedi.
Antalya-Isparta karayolu OrtakÃ¶y mevkisinde Ã¶ÄŸrenci servisiyle tankerin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 15 kiÅŸi yaralandÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada 18 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakanlÄ±k, Aile ve Sosyal Politikalar, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k ile KalkÄ±nma BakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±
Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle bazÄ± vapur seferlerinin iptal edildiÄŸi bildirildi.