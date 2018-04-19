15:39, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Erken seÃ§im sÃ¼reci ve sonrasÄ±nda neler olacak?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin erken seÃ§im talebi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden 3 KasÄ±m 2019 tarihinde yapÄ±lmasÄ± planlanan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi seÃ§imleri 24 Haziran 2018 tarihine alÄ±ndÄ±.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun, 21 Ocak 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan 2017'de de halk oylamasÄ±nda kabul edilmiÅŸti.

AK Parti Grup BaÅŸkanÄ± ve Ä°zmir Milletvekili Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Grup BaÅŸkanÄ± ve Osmaniye Milletvekili Devlet BahÃ§eli ile iki parti grup baÅŸkanvekillerinin imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã¶nerge, Ã¶nce Anayasa Komisyonunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. TBMM Genel Kurulunda da ele alÄ±ndÄ±ktan sonra, "TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi KararÄ±" haline gelecek. Meclis KararÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±na sunulmayacak, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ktan sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

SEÃ‡Ä°MDEN SONRA NE OLACAK ?



1- TÃ¼rkiye 24 Haziran 2018 tarihinden sonra yeni bir dÃ¶neme girecek. Buna gÃ¶re, yeni parlamentoda milletvekili sayÄ±sÄ± 550'den 600'e Ã§Ä±kacak.

2- TBMM ve CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imleri 4 yÄ±l yerine, 5 yÄ±lda bir aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak.

3- CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilen kiÅŸinin partisiyle iliÅŸiÄŸi kesilmeyecek.

4- Siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan genel seÃ§imlerde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikteÂ Â en az yÃ¼zde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seÃ§men CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gÃ¶sterebilecek.Bu hÃ¼kÃ¼m, bu seÃ§imde uygulanacak.

5- CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.

6- CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. Bir veya daha fazla cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atanabilecek.

7- CumhurbaÅŸkanÄ±na "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ± getirilecek. Devletin baÅŸÄ± olan cumhurbaÅŸkanÄ±na, yÃ¼rÃ¼tme yetkisi de verilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±, "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ±yla TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ve TÃ¼rk milletinin birliÄŸini temsil edecek, anayasanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, devlet organlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli ve uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak, yÃ¼rÃ¼tme yetkisine iliÅŸkin konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek.

8- BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenlenecek.

9- TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3 Ã§oÄŸunluÄŸu ile seÃ§imlerin yenilenmesine karar verebilecek. Yeni dÃ¶nemde Mecliste 600 milletvekili olacaÄŸÄ± iÃ§in, 360 milletvekili ile seÃ§imler yenilenebilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n, seÃ§imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seÃ§imi ile cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi birlikte yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶neminde Meclis, seÃ§imlerinÂ Â Â yenilenmesine karar verirse cumhurbaÅŸkanÄ± bir kez daha aday olabilecek.

10- Yeni dÃ¶nemde TBMM, "Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ±", "Genel GÃ¶rÃ¼ÅŸme", "Meclis SoruÅŸturmasÄ±" ve "yazÄ±lÄ± soru" yollarÄ±yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, ancak "gensoru" denetleme yetkisinden Ã§Ä±karÄ±lacak.