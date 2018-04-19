FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 21 gÃ¶zaltÄ±

Ankara merkezli 8 ilde, FETÃ–/PDY'nin "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Ankara, Ä°stanbul, EskiÅŸehir, Amasya, Konya, Kayseri, MuÄŸla ve Bursa'da yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.
ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki ifade alma iÅŸlemlerine baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– mensubu askerlere yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, dÃ¼n telefonuna ByLock yÃ¼klediÄŸi ve deÅŸifre olmamak iÃ§in kontÃ¶rlÃ¼ ve ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlar kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 16'sÄ± albay, 9'u yarbay 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. ÅžÃ¼phelilerden 18'i dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
FETÃ– ile irtibatlarÄ± tespit edilen ve haklarÄ±nda idari iÅŸlem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraÃ§ edilen eski TSK personeli olduÄŸu, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyonun Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, 4 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine dinleme cihazÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada 10 sanÄ±k, 7 ay ile 54 yÄ±l 6 ay arasÄ±nda hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, "Birlikte ne yapabiliriz bu Ã¶nemli, sizle birlikte olursa kalÄ±cÄ± olur. Sadece maddi ve teknik destek deÄŸil, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ noktasÄ±nda da destek verebiliriz" dedi
Ankara merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.
24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸecek olan erken seÃ§imin kapsadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerden bazÄ±larÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± yetkilerinin geniÅŸletilmesi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Dini Rehberlik Daire BaÅŸkanÄ± Akbulut, "Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ oturumuna katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping arasÄ±nda geÃ§en telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, iki Ã¼lke iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. Ä°ki lider Suriye'deki son geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdi.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal,MayÄ±s 15'te baÅŸlamasÄ± planlanan kampanya sÃ¼recinde internetin ve sosyal iletiÅŸim aÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n akÅŸam saatlerinden sonra kuzeydoÄŸu kesimlerin, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatÄ± kesimlerinden baÅŸlayarak Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Karadeniz Ã¼zerinden gelen serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine gireceÄŸi tahmininde bulunuldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, 27 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 20 sanÄ±ÄŸa da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na adaylÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Ä°ÅŸte er meydanÄ± kuruldu, baÅŸpehlivanlarÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z er meydanÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da ben de baÅŸpehlivanÄ±m diyorsa Ã§Ä±ksÄ±n er meydanÄ±na" dedi.
Antalya-Isparta karayolu OrtakÃ¶y mevkisinde Ã¶ÄŸrenci servisiyle tankerin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 15 kiÅŸi yaralandÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada 18 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakanlÄ±k, Aile ve Sosyal Politikalar, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k ile KalkÄ±nma BakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±
Ä°stanbul'da etkili olan yoÄŸun sis nedeniyle bazÄ± vapur seferlerinin iptal edildiÄŸi bildirildi.