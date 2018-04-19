16:21, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±na operasyonda 21 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ankara merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara merkezli 8 ilde, FETÃ–/PDY'nin "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince Ankara, Ä°stanbul, EskiÅŸehir, Amasya, Konya, Kayseri, MuÄŸla ve Bursa'da yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki ifade alma iÅŸlemlerine baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki FETÃ– mensubu askerlere yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, dÃ¼n telefonuna ByLock yÃ¼klediÄŸi ve deÅŸifre olmamak iÃ§in kontÃ¶rlÃ¼ ve ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlar kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 16'sÄ± albay, 9'u yarbay 25 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. ÅžÃ¼phelilerden 18'i dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. FETÃ– ile irtibatlarÄ± tespit edilen ve haklarÄ±nda idari iÅŸlem de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerden 7'sinin pilot, 10'unun KHK ile ihraÃ§ edilen eski TSK personeli olduÄŸu, bir kÄ±smÄ±nÄ±n da geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.