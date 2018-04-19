16:25, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

MÄ±sÄ±r ve Yunanistan'dan askeri iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r Savunma BakanÄ± SÄ±dkÄ± Subhiâ€™nin, YunanistanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Panos Kammenos ile baÅŸkent Kahireâ€™de bir araya geldiÄŸi ve askeri alanda iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

MÄ±sÄ±r ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Savunma BakanÄ± Subhi, Yunan mevkidaÅŸÄ±yla farklÄ± konularda askeri iÅŸ birliÄŸini ele alarak, bÃ¶lgede son dÃ¶nemde meydana gelen geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

MÄ±sÄ±rlÄ± Bakan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, gelecek dÃ¶nemler iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±nda daha fazla yardÄ±mlaÅŸma ve iÅŸ birliÄŸi temennisinde bulundu.

Yunan Savunma BakanÄ± Kammenos da iki Ã¼lkenin barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere farklÄ± alanlarda fikir birliÄŸinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Ã¼lkesinin MÄ±sÄ±r ile savunma alanÄ±nda daha fazla iÅŸ birliÄŸine gitmeyi Ã¼mit ettiÄŸini dile getirdi.

MÄ±sÄ±r ve Yunanistanâ€™Ä±n 3 Temmuz 2013 askeri darbesi ve sonrasÄ±ndaki sÃ¼reÃ§te Ã¶zellikle de ekonomik ve askeri alanlarda iÅŸ birliÄŸini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zleniyor.

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