MÄ±sÄ±r ve Yunanistan'dan askeri iÅŸbirliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r Savunma BakanÄ± SÄ±dkÄ± Subhiâ€™nin, YunanistanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Panos Kammenos ile baÅŸkent Kahireâ€™de bir araya geldiÄŸi ve askeri alanda iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
MÄ±sÄ±r ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Savunma BakanÄ± Subhi, Yunan mevkidaÅŸÄ±yla farklÄ± konularda askeri iÅŸ birliÄŸini ele alarak, bÃ¶lgede son dÃ¶nemde meydana gelen geliÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.
MÄ±sÄ±rlÄ± Bakan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, gelecek dÃ¶nemler iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±nda daha fazla yardÄ±mlaÅŸma ve iÅŸ birliÄŸi temennisinde bulundu.
Yunan Savunma BakanÄ± Kammenos da iki Ã¼lkenin barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere farklÄ± alanlarda fikir birliÄŸinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, Ã¼lkesinin MÄ±sÄ±r ile savunma alanÄ±nda daha fazla iÅŸ birliÄŸine gitmeyi Ã¼mit ettiÄŸini dile getirdi.
MÄ±sÄ±r ve Yunanistanâ€™Ä±n 3 Temmuz 2013 askeri darbesi ve sonrasÄ±ndaki sÃ¼reÃ§te Ã¶zellikle de ekonomik ve askeri alanlarda iÅŸ birliÄŸini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zleniyor.
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Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±