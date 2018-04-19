16:31, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Rus Lukoil ÅŸirketi Ã–zbekistan'da gaz iÅŸleme tesisi aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rus Lukoil ÅŸirketinin Ã–zbekistan'Ä±n Buhara bÃ¶lgesinde yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gazÄ±n iÅŸleneceÄŸi KandÄ±m tesisi devreye alÄ±ndÄ±.

Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesisin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev, Rusya Enerji BakanÄ± Aleksandr Novak ve Lukoil BaÅŸkanÄ± Vagit Alekperov ile Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.

Mirziyoyev, buradaki konuÅŸmasÄ±nda, Ã¼lkenin kalkÄ±nma stratejisinin hayata geÃ§irilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sanayinin Ã¶ncÃ¼ sektÃ¶rlerinin geliÅŸtirilmesine hizmet ettiÄŸini belirtti. Mirziyoyev, KandÄ±m gaz iÅŸleme tesisinin Ã–zbekistan ile Rusya arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin aÃ§Ä±k bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu ifade etti.

Rusya Enerji BakanÄ± Aleksandr Novak da Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in kutlama mesajÄ±nÄ± okudu.

Daha sonra Mirziyayev, Novak ve Alekperov, tesisin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Lukoil'in Ã–zbekistan'daki en bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m projesi olan KandÄ±m gaz iÅŸleme tesisinde yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek. 2 bin kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak tesiste arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgazÄ±n yanÄ± sÄ±ra gaz kondensatÄ±, kÃ¼kÃ¼rt ve diÄŸer yan Ã¼rÃ¼nler de Ã¼retilecek.

Lukoil'in Ã–zbekistan hÃ¼kÃ¼meti ile 2046 yÄ±lÄ±na kadar geÃ§erli olan Ã¼rÃ¼n paylaÅŸÄ±mÄ± anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde inÅŸa edilen tesiste iÅŸlenecek gaz, bÃ¶lgedeki KandÄ±m, KuvaÃ§Ä±-Alat, ParsankÃ¶l, HacÄ± ve BatÄ± HacÄ± doÄŸalgaz ocaklarÄ±ndan saÄŸlanacak.

Â