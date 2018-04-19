Nazilerin 'Ã§ocuklara Ã¶lÃ¼m' programÄ±nda 'Asperger' izi

Asperger sendromuna adÄ±nÄ± veren AvusturyalÄ± Ã§ocuk doktoru Hans Asperger'in, Nazi AlmanyasÄ±'nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinde belirleyici rol oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Viyana TÄ±p Ãœniversitesinden tÄ±p tarihÃ§isi Herwig Czech'in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ 8 yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rmada Asperger'in, Nazi AlmanyasÄ±'nda "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Czech'in Asperger'in kiÅŸisel dosyalarÄ±na ve hasta kayÄ±tlarÄ±na dayanarak yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada bilim adamÄ±nÄ±n, Nazi dÃ¶neminde "yaÅŸamaya deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmeyen" zihinsel engelli Ã§ocuklarÄ± belirlediÄŸi ve Ã¶tanazi programÄ±na dahil edilmeleri iÃ§in Ciddi KalÄ±tsal ve DoÄŸuÅŸtan HastalÄ±klarÄ±n Bilimsel KaydÄ± Komitesine rapor ettiÄŸi kaydedildi.
SÃ¶z konusu Ã§ocuklarÄ±n, komitenin onayÄ±yla gaz odalarÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da aÃ§ bÄ±rakÄ±larak Ã¶lÃ¼me terk edildiÄŸi belirtildi.
Asperger'in de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Viyana'daki "Am Spiegelgrund" kliniÄŸinde 1940-1945 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Nazilerin Ã¶tanazi programÄ± Ã§erÃ§evesinde yaklaÅŸÄ±k 800 engelli veya doÄŸuÅŸtan ve kalÄ±tsal hastalÄ±klara sahip Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lÃ¼m sebepleri, kayÄ±tlara "zatÃ¼rre" olarak geÃ§ilmiÅŸti.
Liderleri Adolf Hitler"in ideolojisi Ã§erÃ§evesinde saf Ä±rkÄ± korumak iÃ§in Ã§eÅŸitli programlar yÃ¼rÃ¼ten Nazi rejimi, doÄŸuÅŸtan ya da genetik hastalÄ±ÄŸÄ± olan, engelli Ã§ocuklara Ã¶tanazi uyguluyordu. "Aktion T4" adlÄ± Ã¶tanazi programÄ± Ã§erÃ§evesinde 1939 ve 1945 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 300 binden fazla Ã§ocuk, Almanya, Avusturya, Polonya ve o zamanki adÄ±yla Ã‡ekoslovakya'daki kliniklerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Asperger, 1944'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda daha sonradan kendi adÄ±yla anÄ±lacak sendromu "empati yoksunluÄŸu, arkadaÅŸ edinememe, monolog ÅŸeklinde konuÅŸma, Ã¶zel bir ilgi alanÄ±na aÅŸÄ±rÄ± derecede yoÄŸunlaÅŸma ve sakarlÄ±k gibi semptomlarla kendini gÃ¶steren psikopati" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Molecular Autism" isimli dergide yayÄ±mlandÄ±.
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Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±