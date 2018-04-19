16:28, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Nazilerin 'Ã§ocuklara Ã¶lÃ¼m' programÄ±nda 'Asperger' izi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Asperger sendromuna adÄ±nÄ± veren AvusturyalÄ± Ã§ocuk doktoru Hans Asperger'in, Nazi AlmanyasÄ±'nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinde belirleyici rol oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Viyana TÄ±p Ãœniversitesinden tÄ±p tarihÃ§isi Herwig Czech'in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ 8 yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rmada Asperger'in, Nazi AlmanyasÄ±'nda "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Czech'in Asperger'in kiÅŸisel dosyalarÄ±na ve hasta kayÄ±tlarÄ±na dayanarak yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada bilim adamÄ±nÄ±n, Nazi dÃ¶neminde "yaÅŸamaya deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmeyen" zihinsel engelli Ã§ocuklarÄ± belirlediÄŸi ve Ã¶tanazi programÄ±na dahil edilmeleri iÃ§in Ciddi KalÄ±tsal ve DoÄŸuÅŸtan HastalÄ±klarÄ±n Bilimsel KaydÄ± Komitesine rapor ettiÄŸi kaydedildi.

SÃ¶z konusu Ã§ocuklarÄ±n, komitenin onayÄ±yla gaz odalarÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da aÃ§ bÄ±rakÄ±larak Ã¶lÃ¼me terk edildiÄŸi belirtildi.

Asperger'in de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Viyana'daki "Am Spiegelgrund" kliniÄŸinde 1940-1945 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Nazilerin Ã¶tanazi programÄ± Ã§erÃ§evesinde yaklaÅŸÄ±k 800 engelli veya doÄŸuÅŸtan ve kalÄ±tsal hastalÄ±klara sahip Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lÃ¼m sebepleri, kayÄ±tlara "zatÃ¼rre" olarak geÃ§ilmiÅŸti.

1939 VE 1945 YILLARI ARASINDA 300 BÄ°NDEN FAZLA Ã‡OCUK Ã–LDÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Liderleri Adolf Hitler"in ideolojisi Ã§erÃ§evesinde saf Ä±rkÄ± korumak iÃ§in Ã§eÅŸitli programlar yÃ¼rÃ¼ten Nazi rejimi, doÄŸuÅŸtan ya da genetik hastalÄ±ÄŸÄ± olan, engelli Ã§ocuklara Ã¶tanazi uyguluyordu. "Aktion T4" adlÄ± Ã¶tanazi programÄ± Ã§erÃ§evesinde 1939 ve 1945 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 300 binden fazla Ã§ocuk, Almanya, Avusturya, Polonya ve o zamanki adÄ±yla Ã‡ekoslovakya'daki kliniklerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Asperger, 1944'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda daha sonradan kendi adÄ±yla anÄ±lacak sendromu "empati yoksunluÄŸu, arkadaÅŸ edinememe, monolog ÅŸeklinde konuÅŸma, Ã¶zel bir ilgi alanÄ±na aÅŸÄ±rÄ± derecede yoÄŸunlaÅŸma ve sakarlÄ±k gibi semptomlarla kendini gÃ¶steren psikopati" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Molecular Autism" isimli dergide yayÄ±mlandÄ±.

Â