DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:47, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
Avrupa
16:28, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Nazilerin 'Ã§ocuklara Ã¶lÃ¼m' programÄ±nda 'Asperger' izi
Nazilerin 'Ã§ocuklara Ã¶lÃ¼m' programÄ±nda 'Asperger' izi

"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Asperger sendromuna adÄ±nÄ± veren AvusturyalÄ± Ã§ocuk doktoru Hans Asperger'in, Nazi AlmanyasÄ±'nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinde belirleyici rol oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Viyana TÄ±p Ãœniversitesinden tÄ±p tarihÃ§isi Herwig Czech'in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ 8 yÄ±llÄ±k araÅŸtÄ±rmada Asperger'in, Nazi AlmanyasÄ±'nda "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda yapÄ±lan Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Czech'in Asperger'in kiÅŸisel dosyalarÄ±na ve hasta kayÄ±tlarÄ±na dayanarak yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada bilim adamÄ±nÄ±n, Nazi dÃ¶neminde "yaÅŸamaya deÄŸer gÃ¶rÃ¼lmeyen" zihinsel engelli Ã§ocuklarÄ± belirlediÄŸi ve Ã¶tanazi programÄ±na dahil edilmeleri iÃ§in Ciddi KalÄ±tsal ve DoÄŸuÅŸtan HastalÄ±klarÄ±n Bilimsel KaydÄ± Komitesine rapor ettiÄŸi kaydedildi.

SÃ¶z konusu Ã§ocuklarÄ±n, komitenin onayÄ±yla gaz odalarÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da aÃ§ bÄ±rakÄ±larak Ã¶lÃ¼me terk edildiÄŸi belirtildi.

Asperger'in de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Viyana'daki "Am Spiegelgrund" kliniÄŸinde 1940-1945 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Nazilerin Ã¶tanazi programÄ± Ã§erÃ§evesinde yaklaÅŸÄ±k 800 engelli veya doÄŸuÅŸtan ve kalÄ±tsal hastalÄ±klara sahip Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu Ã§ocuklarÄ±n Ã¶lÃ¼m sebepleri, kayÄ±tlara "zatÃ¼rre" olarak geÃ§ilmiÅŸti.

1939 VE 1945 YILLARI ARASINDA 300 BÄ°NDEN FAZLA Ã‡OCUK Ã–LDÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Liderleri Adolf Hitler"in ideolojisi Ã§erÃ§evesinde saf Ä±rkÄ± korumak iÃ§in Ã§eÅŸitli programlar yÃ¼rÃ¼ten Nazi rejimi, doÄŸuÅŸtan ya da genetik hastalÄ±ÄŸÄ± olan, engelli Ã§ocuklara Ã¶tanazi uyguluyordu. "Aktion T4" adlÄ± Ã¶tanazi programÄ± Ã§erÃ§evesinde 1939 ve 1945 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 300 binden fazla Ã§ocuk, Almanya, Avusturya, Polonya ve o zamanki adÄ±yla Ã‡ekoslovakya'daki kliniklerde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Asperger, 1944'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda daha sonradan kendi adÄ±yla anÄ±lacak sendromu "empati yoksunluÄŸu, arkadaÅŸ edinememe, monolog ÅŸeklinde konuÅŸma, Ã¶zel bir ilgi alanÄ±na aÅŸÄ±rÄ± derecede yoÄŸunlaÅŸma ve sakarlÄ±k gibi semptomlarla kendini gÃ¶steren psikopati" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ± "Molecular Autism" isimli dergide yayÄ±mlandÄ±.

Â 



Ä°lgili Konular Asperger Nazi Almanya Hans Asperger
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Ä°ngiltere'de nisan ayÄ±nda rekor sÄ±caklÄ±k
Ä°ngiltere'de nisan ayÄ±nda rekor sÄ±caklÄ±k

Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan ilk kez ortak askeri tatbikat yapacak
Tacikistan ve Ã–zbekistan ilk kez ortak askeri tatbikat yapacak

Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
Senegal'de muhalefete gÃ¶zaltÄ±
Senegal'de muhalefete gÃ¶zaltÄ±

SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona erdi
KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona erdi

KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ± KKTC deki seÃ§imi de etkiledi
TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ± KKTCâ€™deki seÃ§imi de etkiledi

KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi'nden Kuzey Kore'ye ilave yaptÄ±rÄ±m
Avrupa BirliÄŸi'nden Kuzey Kore'ye ilave yaptÄ±rÄ±m

Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Cinderes'te yaÅŸayan Arap ve KÃ¼rtler yerel meclis kurdu
Cinderes'te yaÅŸayan Arap ve KÃ¼rtler yerel meclis kurdu

Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Rus Lukoil ÅŸirketi Ã–zbekistan'da gaz iÅŸleme tesisi aÃ§tÄ±
Rus Lukoil ÅŸirketi Ã–zbekistan'da gaz iÅŸleme tesisi aÃ§tÄ±

Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
Nazilerin 'Ã§ocuklara Ã¶lÃ¼m' programÄ±nda 'Asperger' izi
Nazilerin 'Ã§ocuklara Ã¶lÃ¼m' programÄ±nda 'Asperger' izi

"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunanistan'dan askeri iÅŸbirliÄŸi
MÄ±sÄ±r ve Yunanistan'dan askeri iÅŸbirliÄŸi

MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden alevlendi
GÃ¼ney Sudan'da Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden alevlendi

GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'Ä±n vekillikleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'Ä±n vekillikleri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Suriye'de DEAÅž'Ä± vurdu
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Suriye'de DEAÅž'Ä± vurdu

Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
AP'den sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸan Yunan askerler iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±
AP'den sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸan Yunan askerler iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±

Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna'dan Rusya'ya toprak devrine kÄ±nama
Ukrayna'dan Rusya'ya toprak devrine kÄ±nama

Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±

Haberler

Fransa'da Le Pen'in cezasÄ± onaylandÄ±
Fransa'da Le Pen'in cezasÄ± onaylandÄ±

1942'de Hollanda'da 101 Orta AsyalÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼?
1942'de Hollanda'da 101 Orta AsyalÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Almanya'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Nazi bandÄ±
Almanya'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara Nazi bandÄ±

Ä°ngiltere KraliÃ§esi'nden Nazi selamÄ±
Ä°ngiltere KraliÃ§esi'nden Nazi selamÄ±

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± 70 yÄ±l Ã¶nce burada sona erdi
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± 70 yÄ±l Ã¶nce burada sona erdi

Almanya, Yunanistan'dan Ã¶zÃ¼r diledi
Almanya Yunanistan'dan Ã¶zÃ¼r diledi

Fransa'nÄ±n Suriye'nin geleceÄŸine dair Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸi
Fransa'nÄ±n Suriye'nin geleceÄŸine dair Ã¼Ã§ Ã¶nceliÄŸi

Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nÃ¼yor iddiasÄ±
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar TÃ¼rkiye ye dÃ¶nÃ¼yor iddiasÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 