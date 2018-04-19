16:55, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NATO MÃ¼ttefik Kuvvetler YÃ¼ksek KomutanÄ± Orgeneral Curtis Scaparrotti ile Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Valeriy Gerasimov BakÃ¼'de bir araya geldi. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, NATO ve Rusya'nÄ±n Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere edildi. Suriye'deki duruma iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunan taraflar, uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸinin Ã¶nemini vurguladÄ±. Scaparrotti ve Gerasimov ayrÄ±ca Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'le ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Azerbaycan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Aliyev, Scaparrotti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Azerbaycan ve NATO arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin yÃ¼ksek dÃ¼zeyde olduÄŸunu belirtti. Aliyev, Scaparrotti-Gerasimov gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin uluslararasÄ± gÃ¼venliÄŸin gÃ¼Ã§lenmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼mit ettiÄŸini sÃ¶yledi. Aliyev-Gerasimov gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ise Azerbaycan ve Rusya arasÄ±ndaki askeri iÅŸ birliÄŸinin mevcut durumu ve gelecekte yapÄ±lmasÄ± gerekenlere iliÅŸkin fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu. Â Â

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