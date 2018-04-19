17:10, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Cinderes'te yaÅŸayan Arap ve KÃ¼rtler yerel meclis kurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrin'in CinderesÂ beldesinde yaÅŸayanÂ Arap ve KÃ¼rtlerin,Â oylama yaparak yerel meclis kurduÄŸu bildirildi.

Cinderes yerel meclisi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Subi RÄ±zÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 15 kiÅŸilik bir meclis kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

RÄ±zÄ±k, Arap ve KÃ¼rt Ã¼yelerle kurduklarÄ± meclisin hedefinin beldenin okul, kanalizasyon, saÄŸlÄ±k ve gÃ¼venlik alanlarÄ±nda altyapÄ±sÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek olduÄŸunu ifade etti.

Halep'teki yerel meclise baÄŸlÄ± faaliyet gÃ¶stereceklerini vurgulayan RÄ±zÄ±k, 15 Ã¼yeden 4'Ã¼nÃ¼n Arap, kalanÄ±nÄ±n KÃ¼rt olduÄŸunu belirtti.

12 Nisan'da da Afrin ilÃ§e merkezinin ileri gelenleri, kent merkezinde yerel hizmetleri saÄŸlamak iÃ§in KÃ¼rt, Arap ve TÃ¼rkmenlerden oluÅŸan bir yerel meclis kurmuÅŸtu.

Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) de bu oluÅŸuma destek vermiÅŸti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK ise Afrin yerel meclisine destek veren bazÄ± ENKS Ã¼yeleri ile yakÄ±nlarÄ±nÄ± alÄ±koymuÅŸtu.