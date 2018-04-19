17:12, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Nijer ve Zambiya ile saÄŸlÄ±kta iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Nijer ve Zambiya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Bakan Ahmet Demircan, Nijer SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ä°liassov Mainassana ile bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan imzalanan protokol Ã§erÃ§evesinde, Nijer-TÃ¼rkiye Dostluk Hastanesinin aÃ§Ä±lmasÄ±, ortak iÅŸletilmesi ve devri saÄŸlanabilecek.

Demircan ise TÃ¼rkiye'nin saÄŸlÄ±k alanÄ±nda elde ettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larÄ± kardeÅŸ Ã¼lkelerle paylaÅŸmaktan mutluluk duyduÄŸunu, bu paylaÅŸÄ±mÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iÅŸ birliÄŸi ÅŸeklinde olmasÄ± halinde daha verimli olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Demircan, iÅŸ birliklerinin verimli olmasÄ± iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret ederek, "Birlikte ne yapabiliriz bu Ã¶nemli, sizle birlikte olursa kalÄ±cÄ± olur. Sadece maddi ve teknik destek deÄŸil, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ noktasÄ±nda da destek verebiliriz. Bu iliÅŸkilerin meyve verebilmesi iÃ§in insan kaynaÄŸÄ±nÄ± birlikte yetiÅŸtirmeliyiz. Hastanede eÄŸitim uygulama merkezi kurabiliriz." ifadelerini kullandÄ±.

Nijer SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Mainassana da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliklerinin kardeÅŸlik baÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸini ifade ederek, katkÄ±larÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

Bir baÅŸka iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± da TÃ¼rkiye ile Zambiya arasÄ±nda imzalandÄ±. SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸine dair yapÄ±lan mutabakat zaptÄ±na, Demircan ile Zambiya SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Chitalu Chilufya imza attÄ±.

Ä°ki Ã¼lke, belirlenen alanlarda tecrÃ¼be paylaÅŸÄ±mÄ± ve iÅŸ birliÄŸi yapacak, bu Ã§erÃ§evede Ã§alÄ±ÅŸma ekipleri kurularak iÅŸ birliÄŸi alanlarÄ±nÄ± belirleyecek.