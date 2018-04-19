Avrupa BirliÄŸi'nden Kuzey Kore'ye ilave yaptÄ±rÄ±m

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze deneyen Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
BÃ¶ylece, AB'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi listesinde Kuzey Kore'den yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± 59'a yÃ¼kseldi. AB, bu Ã§erÃ§evede 9 ÅŸirkete daha yaptÄ±rÄ±m uyguluyor.
DiÄŸer yandan BM kararlarÄ±yla uyumlu olarak AB'nin ilave yaptÄ±rÄ±m listesinde mal varlÄ±klarÄ± dondurulmuÅŸ ve/veya vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ kurum sayÄ±sÄ± 75, kiÅŸi sayÄ±sÄ± da 80 olmuÅŸ durumda.
AÃ§Ä±klamada, AB'nin, Kuzey Kore'nin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in anlamlÄ± bir diyalog yÃ¼rÃ¼tmesi gerektiÄŸi konusunda Ä±srarlÄ± tutum sergilemeye devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
AB'nin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik ilk yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 2006'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze teknolojisi geliÅŸtirmesine katkÄ± verecek Ã¼rÃ¼n, hizmet ve teknolojilerin saÄŸlanmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±