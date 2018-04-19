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18:47, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
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17:23, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Avrupa BirliÄŸi'nden Kuzey Kore'ye ilave yaptÄ±rÄ±m
Avrupa BirliÄŸi'nden Kuzey Kore'ye ilave yaptÄ±rÄ±m

Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze deneyen Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BÃ¶ylece, AB'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den (BM) baÄŸÄ±msÄ±z olarak kendi listesinde Kuzey Kore'den yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi sayÄ±sÄ± 59'a yÃ¼kseldi. AB, bu Ã§erÃ§evede 9 ÅŸirkete daha yaptÄ±rÄ±m uyguluyor.

DiÄŸer yandan BM kararlarÄ±yla uyumlu olarak AB'nin ilave yaptÄ±rÄ±m listesinde mal varlÄ±klarÄ± dondurulmuÅŸ ve/veya vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ kurum sayÄ±sÄ± 75, kiÅŸi sayÄ±sÄ± da 80 olmuÅŸ durumda.

AÃ§Ä±klamada, AB'nin, Kuzey Kore'nin Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in anlamlÄ± bir diyalog yÃ¼rÃ¼tmesi gerektiÄŸi konusunda Ä±srarlÄ± tutum sergilemeye devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AB'nin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik ilk yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 2006'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ãœlkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer ve balistik fÃ¼ze teknolojisi geliÅŸtirmesine katkÄ± verecek Ã¼rÃ¼n, hizmet ve teknolojilerin saÄŸlanmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Kuzey Kore AB avrupa birliÄŸi
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