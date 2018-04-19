17:35, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ± KKTCâ€™deki seÃ§imi de etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren kabulÃ¼n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan ErhÃ¼rman, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun ziyareti Ã¶ncesinde deÄŸerlendirme yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiyeâ€™de aÃ§Ä±klanan erken seÃ§imde ikinci tur ihtimalinin de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak yasal prosedÃ¼r Ã§erÃ§evesinde, sÄ±nav tarihlerinde oynama olabileceÄŸinden, gerekirse TÃ¼rkiye'deki yetkililerle tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini kaydetti.

"YASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° GÃœNDEME GELEBÄ°LÄ°R"

KKTC'de 1 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seÃ§im tarihinin, TÃ¼rkiye'deki YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) ile aynÄ± gÃ¼ne alÄ±nmasÄ± nedeniyle deÄŸiÅŸtirileceÄŸini ifade eden ErhÃ¼rman, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bizim 24 Haziran'a dÃ¶nmemiz en makulÃ¼dÃ¼r. Zaten 24â€™Ã¼nde sorun olduÄŸu iÃ§in temmuzu Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k ancak yasal meseleler ve hazÄ±rlÄ±klar aÃ§Ä±sÄ±ndan da bunu yeniden YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p yasa deÄŸiÅŸikliÄŸini gÃ¼ndeme getirilebiliriz." diye konuÅŸtu.

KÄ±brÄ±s mÃ¼zakere sÃ¼recine deÄŸinen ErhÃ¼rman, "KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸimin iÃ§in zemin gÃ¶rmÃ¼yorum." dedi.

Her ÅŸeye raÄŸmen mÃ¼zakerelerdeki yÃ¶ntemlerin bundan Ã¶ncekiler gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten ErhÃ¼rman, bu konuda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n da kendilerinin de TÃ¼rkiyeâ€™nin de aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n net olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ErhÃ¼rman, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakere sÃ¼recinin bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile yarÄ±n yapÄ±lacak toplantÄ±da da ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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