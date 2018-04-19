TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ± KKTCâ€™deki seÃ§imi de etkiledi

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.
YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren kabulÃ¼n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan ErhÃ¼rman, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluâ€™nun ziyareti Ã¶ncesinde deÄŸerlendirme yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiyeâ€™de aÃ§Ä±klanan erken seÃ§imde ikinci tur ihtimalinin de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak yasal prosedÃ¼r Ã§erÃ§evesinde, sÄ±nav tarihlerinde oynama olabileceÄŸinden, gerekirse TÃ¼rkiye'deki yetkililerle tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸeceklerini kaydetti.
KKTC'de 1 Temmuz'da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seÃ§im tarihinin, TÃ¼rkiye'deki YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) ile aynÄ± gÃ¼ne alÄ±nmasÄ± nedeniyle deÄŸiÅŸtirileceÄŸini ifade eden ErhÃ¼rman, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bizim 24 Haziran'a dÃ¶nmemiz en makulÃ¼dÃ¼r. Zaten 24â€™Ã¼nde sorun olduÄŸu iÃ§in temmuzu Ã¶ngÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k ancak yasal meseleler ve hazÄ±rlÄ±klar aÃ§Ä±sÄ±ndan da bunu yeniden YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p yasa deÄŸiÅŸikliÄŸini gÃ¼ndeme getirilebiliriz." diye konuÅŸtu.
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakere sÃ¼recine deÄŸinen ErhÃ¼rman, "KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸimin iÃ§in zemin gÃ¶rmÃ¼yorum." dedi.
Her ÅŸeye raÄŸmen mÃ¼zakerelerdeki yÃ¶ntemlerin bundan Ã¶ncekiler gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten ErhÃ¼rman, bu konuda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n da kendilerinin de TÃ¼rkiyeâ€™nin de aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n net olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ErhÃ¼rman, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakere sÃ¼recinin bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile yarÄ±n yapÄ±lacak toplantÄ±da da ele alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
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Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±