KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona erdi

KÃ¼ba'da yeni Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemini resmen sona erdirdi.
Ulusal Meclis, milletvekilleri tarafÄ±ndan Raul Castro'nun yerine tek aday olarak gÃ¶sterilen Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olarak onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olmasÄ±yla birlikte KÃ¼ba'nÄ±n devrimle baÅŸlayan 59 yÄ±l 3 aylÄ±k tarihinde ilk kez Castro ailesi dÄ±ÅŸÄ±ndan biri devletin en yÃ¼ksek makamÄ±na oturdu.
Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu Diaz-Canel'e devreden KÃ¼ba devriminin Ã¶nemli ismi 86 yaÅŸÄ±ndaki Raul Castro, 2021 yÄ±lÄ±na kadar KomÃ¼nist Partinin lideri olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.
Fidel Castro'nun baÅŸbakan olarak yemin etmesinden bir yÄ±l sonra Nisan 1960'ta dÃ¼nyaya gelen Diaz-Canel'in siyasi kariyeri, 20'li yaÅŸlarÄ±nda Santa Clara'da GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸiyle baÅŸladÄ±.
Yerel bir Ã¼niversitede mÃ¼hendislik eÄŸitimi verirken GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Diaz-Canel, 33 yaÅŸÄ±ndayken birliÄŸin 2. baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldi.
Raul Castro'nun Diaz-Canel'in "ideolojik kararlÄ±ÄŸÄ±ndan" Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiÄŸi biliniyor.
Diaz-Canel, 25 yÄ±ldÄ±r KomÃ¼nist Parti iÃ§inde gÃ¶rev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Ãœniversitesinde elektronik mÃ¼hendisliÄŸi eÄŸitimi alan Diaz-Canel, bir sÃ¼re silahlÄ± kuvvetlerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra kendi Ã¼niversitesinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafÄ±ndan devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.
Fidel Castro da 2008'de saÄŸlÄ±k nedenleriyle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kardeÅŸine devretmiÅŸ ancak KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Castro, 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda vefat etmiÅŸti.
KÃ¼ba'da Diaz-Canel ile baÅŸlayan yeni dÃ¶nemde radikal deÄŸiÅŸiklikler beklenmiyor.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±