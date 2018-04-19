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18:46, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
Latin Amerika
17:52, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona erdi
KÃ¼ba'da 59 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona erdi

KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ba'da yeni Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemini resmen sona erdirdi.

Ulusal Meclis, milletvekilleri tarafÄ±ndan Raul Castro'nun yerine tek aday olarak gÃ¶sterilen Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olarak onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olmasÄ±yla birlikte KÃ¼ba'nÄ±n devrimle baÅŸlayan 59 yÄ±l 3 aylÄ±k tarihinde ilk kez Castro ailesi dÄ±ÅŸÄ±ndan biri devletin en yÃ¼ksek makamÄ±na oturdu.

Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu Diaz-Canel'e devreden KÃ¼ba devriminin Ã¶nemli ismi 86 yaÅŸÄ±ndaki Raul Castro, 2021 yÄ±lÄ±na kadar KomÃ¼nist Partinin lideri olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Fidel Castro'nun baÅŸbakan olarak yemin etmesinden bir yÄ±l sonra Nisan 1960'ta dÃ¼nyaya gelen Diaz-Canel'in siyasi kariyeri, 20'li yaÅŸlarÄ±nda Santa Clara'da GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi Ã¼yeliÄŸiyle baÅŸladÄ±.

Yerel bir Ã¼niversitede mÃ¼hendislik eÄŸitimi verirken GenÃ§ KomÃ¼nist BirliÄŸi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Diaz-Canel, 33 yaÅŸÄ±ndayken birliÄŸin 2. baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldi.

Raul Castro'nun Diaz-Canel'in "ideolojik kararlÄ±ÄŸÄ±ndan" Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiÄŸi biliniyor.

Diaz-Canel, 25 yÄ±ldÄ±r KomÃ¼nist Parti iÃ§inde gÃ¶rev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Ãœniversitesinde elektronik mÃ¼hendisliÄŸi eÄŸitimi alan Diaz-Canel, bir sÃ¼re silahlÄ± kuvvetlerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra kendi Ã¼niversitesinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafÄ±ndan devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.

Fidel Castro da 2008'de saÄŸlÄ±k nedenleriyle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kardeÅŸine devretmiÅŸ ancak KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Castro, 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda vefat etmiÅŸti.

KÃ¼ba'da Diaz-Canel ile baÅŸlayan yeni dÃ¶nemde radikal deÄŸiÅŸiklikler beklenmiyor.



Ä°lgili Konular Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez KÃ¼ba Castro
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