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18:46, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
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17:56, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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ErdoÄŸan'Ä±n Uyum Komisyonu Ã¼yeleriyle toplantÄ±sÄ± bitti
ErdoÄŸan'Ä±n Uyum Komisyonu Ã¼yeleriyle toplantÄ±sÄ± bitti

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyonun Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, 4 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyonun Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ± sona erdi.

ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyon, AK Parti Genel Merkezi'nde, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saat 13.15'te toplandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da hazÄ±r bulunduÄŸu toplantÄ±da, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda her hafta toplanan komisyonun bugÃ¼ne kadar uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar ErdoÄŸan'a aktarÄ±ldÄ±.

ToplantÄ± 4 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi kapsamÄ±ndaki uyum dÃ¼zenlemelerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere oluÅŸturulan komisyon, ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 17 Ocak'ta, ikincisini ise 14 Åžubat'ta yapmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular erken seÃ§im cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi recep tayyip erdoÄŸan
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