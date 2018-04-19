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18:46, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
Afrika
18:09, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Senegal'de muhalefete gÃ¶zaltÄ±
Senegal'de muhalefete gÃ¶zaltÄ±

SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Senegalâ€™de seÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BazÄ± muhalif liderler ve destekÃ§ileri, baÅŸkent Dakar'daki Parlamento BinasÄ±'na girmek istedi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Soweto MeydanÄ±â€™ndaki polis barikatÄ±nÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶stericilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti. Bu arada, Rewmi Partisi lideri ve eski BaÅŸbakan Idrissa Seck, BÃ¼yÃ¼k Parti lideri Malick Gakou ve de Rewmi Partisinden Thierno Bocoumâ€™u gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ProtestocularÄ±n parlamentoya ulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in binanÄ±n bulunduÄŸu Soweto MeydanÄ±â€™na giriÅŸi gÃ¼venlik kordonuna alan askerler, bÃ¶lgeye sadece gazeteci ve milletvekillerinin girmesine izin verdi.

Ã–te yandan muhalefeti destekleyenlerin baÅŸkent Dakar'Ä±n birÃ§ok bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlemek istediÄŸi protestolar polis engeliyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. GÃ¶stericilere izin vermeyen polis, gruplarÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in biber gazÄ± kullanÄ±rken olaylarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ãœlkede tartÄ±ÅŸmalara neden olan hÃ¼kÃ¼metin teklif ettiÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak isteyenler SeÃ§im Kuruluna baÅŸvurarak en az 7 bÃ¶lgeden 65 bin kiÅŸinin imzasÄ±nÄ± toplamak zorunda.

Muhalefet, deÄŸiÅŸikliÄŸi demokrasiden geriye gidiÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼yor, iktidar da kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 7 milyon seÃ§menden 65 bininin desteÄŸini alamayan birinin Ã¼lkeyi temsil edemeyeceÄŸini savunuyor.



Ä°lgili Konular senegal eylem
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