Senegal'de muhalefete gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Senegalâ€™de seÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BazÄ± muhalif liderler ve destekÃ§ileri, baÅŸkent Dakar'daki Parlamento BinasÄ±'na girmek istedi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Soweto MeydanÄ±â€™ndaki polis barikatÄ±nÄ± aÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶stericilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazla mÃ¼dahale etti. Bu arada, Rewmi Partisi lideri ve eski BaÅŸbakan Idrissa Seck, BÃ¼yÃ¼k Parti lideri Malick Gakou ve de Rewmi Partisinden Thierno Bocoumâ€™u gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
ProtestocularÄ±n parlamentoya ulaÅŸmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in binanÄ±n bulunduÄŸu Soweto MeydanÄ±â€™na giriÅŸi gÃ¼venlik kordonuna alan askerler, bÃ¶lgeye sadece gazeteci ve milletvekillerinin girmesine izin verdi.
Ã–te yandan muhalefeti destekleyenlerin baÅŸkent Dakar'Ä±n birÃ§ok bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlemek istediÄŸi protestolar polis engeliyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. GÃ¶stericilere izin vermeyen polis, gruplarÄ± daÄŸÄ±tmak iÃ§in biber gazÄ± kullanÄ±rken olaylarda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ãœlkede tartÄ±ÅŸmalara neden olan hÃ¼kÃ¼metin teklif ettiÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak isteyenler SeÃ§im Kuruluna baÅŸvurarak en az 7 bÃ¶lgeden 65 bin kiÅŸinin imzasÄ±nÄ± toplamak zorunda.
Muhalefet, deÄŸiÅŸikliÄŸi demokrasiden geriye gidiÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼yor, iktidar da kayÄ±tlÄ± yaklaÅŸÄ±k 7 milyon seÃ§menden 65 bininin desteÄŸini alamayan birinin Ã¼lkeyi temsil edemeyeceÄŸini savunuyor.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Suriye iÃ§erisinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a ait mevzileri vurduÄŸu bildirildi.
Avrupa Parlamentosu, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunan ordusuna mensup iki askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Ukrayna, KerÃ§ BoÄŸazÄ±'ndaki Tuzla Dili'nin bir parÃ§asÄ±nÄ±n Rusya'ya devredilmesini kÄ±nadÄ±