Tacikistan ve Ã–zbekistan ilk kez ortak askeri tatbikat yapacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetleri, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazanmalarÄ±ndan bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat dÃ¼zenleyecek.
Tacikistan hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ki Ã¼lke savunma bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda ortak tatbikatÄ±n zamanlamasÄ± ve tatbikatta yer alacak asker ve askeri teÃ§hizat sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ortak tatbikatÄ±n Ã–zbekistan veya Tacikistan'daki herhangi bir askeri alanda gerÃ§ekleÅŸtirilebileceÄŸi ifade edildi.
Ortak tatbikatÄ±n amacÄ±nÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi konusu oluÅŸturacak.
Ä°ki Ã¼lke savunma bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda su ve enerji kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± ve tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±r noktalarÄ± nedeniyle uzun yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren gerginlik, son yÄ±llarda azalmÄ±ÅŸ ve iliÅŸkilerde normalleÅŸme sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda 25 yÄ±l aradan sonra uÃ§ak seferleri yeniden baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, 10 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak da iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak 30 gÃ¼n boyunca vizesiz seyahat etmesi uygulamasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.
Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev, geÃ§en ay Tacikistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesine iliÅŸkin 27 anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
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