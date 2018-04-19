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18:46, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe
Orta Asya
18:23, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Tacikistan ve Ã–zbekistan ilk kez ortak askeri tatbikat yapacak
Tacikistan ve Ã–zbekistan ilk kez ortak askeri tatbikat yapacak

Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetleri, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazanmalarÄ±ndan bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat dÃ¼zenleyecek.

Tacikistan hÃ¼kÃ¼metinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ki Ã¼lke savunma bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda ortak tatbikatÄ±n zamanlamasÄ± ve tatbikatta yer alacak asker ve askeri teÃ§hizat sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, ortak tatbikatÄ±n Ã–zbekistan veya Tacikistan'daki herhangi bir askeri alanda gerÃ§ekleÅŸtirilebileceÄŸi ifade edildi.

Ortak tatbikatÄ±n amacÄ±nÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi konusu oluÅŸturacak.

Ä°ki Ã¼lke savunma bakanlÄ±klarÄ± arasÄ±nda geÃ§en yÄ±l iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–zbekistan ile Tacikistan arasÄ±nda su ve enerji kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± ve tartÄ±ÅŸmalÄ± sÄ±nÄ±r noktalarÄ± nedeniyle uzun yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren gerginlik, son yÄ±llarda azalmÄ±ÅŸ ve iliÅŸkilerde normalleÅŸme sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda 25 yÄ±l aradan sonra uÃ§ak seferleri yeniden baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ, 10 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± yeniden aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak da iki Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak 30 gÃ¼n boyunca vizesiz seyahat etmesi uygulamasÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti.

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyoyev, geÃ§en ay Tacikistan'a gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi resmi ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸtirilmesine iliÅŸkin 27 anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular tacikistan Ã–zbekistan
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