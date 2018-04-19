18:40, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ä°ngiltere'de nisan ayÄ±nda rekor sÄ±caklÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'de 1949'dan bu yana nisan ayÄ±nÄ±n en sÄ±cak gÃ¼nÃ¼ yaÅŸandÄ±.

AdanÄ±n tamamÄ±nda etkili olan sÄ±cak hava dalgasÄ± nedeniyle halkÄ±n yanlarÄ±nda iÃ§me suyu bulundurmasÄ± ve uyarÄ±larÄ±n olduÄŸu su birikintisi, nehir ve gÃ¶letlerde yÃ¼zmemesi tavsiye edilen aÃ§Ä±klamada, pazar gÃ¼nÃ¼ koÅŸulacak Londra Maratonu'na katÄ±lacaklara daÄŸÄ±tÄ±lacak sularÄ±n miktarÄ±nÄ±n da artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.

Kurum ayrÄ±ca yÃ¼ksek polen seviyesi dolayÄ±sÄ±yla alerjisi olanlarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde rahatsÄ±zlÄ±k duyabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ã–zellikle â€¨Ä°ngiltere'nin gÃ¼neydoÄŸusundaki baÅŸkent Londra'da hissedilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 dereceye ulaÅŸmasÄ±yla LondralÄ±lar ve kenti ziyaret eden turistler baÅŸkentin parklarÄ± ve Ã¼nlÃ¼ Thames Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki alanlarda gÃ¼neÅŸleniyor. SÄ±cak havaya raÄŸmen turistler ÅŸehrin "London Eye" ve "Parlamento MeydanÄ±" gibi merkezi yerlerini gezmeye devam ediyor. SÄ±caktan korunmak isteyen birÃ§ok kiÅŸinin ÅŸemsiye taÅŸÄ±masÄ± dikkati Ã§ekiyor.

Meteoroloji uzmanlarÄ±, Ã¼lke genelindeki hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gelecek hafta mevsim normallerine inerek ortalama 12 derece seviyelerine dÃ¼ÅŸmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiriyor.

Ãœlkedeki en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ 29,4 dereceyle 1949'da Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.