Ä°ngiltere'de nisan ayÄ±nda rekor sÄ±caklÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere'de 1949'dan bu yana nisan ayÄ±nÄ±n en sÄ±cak gÃ¼nÃ¼ yaÅŸandÄ±.
AdanÄ±n tamamÄ±nda etkili olan sÄ±cak hava dalgasÄ± nedeniyle halkÄ±n yanlarÄ±nda iÃ§me suyu bulundurmasÄ± ve uyarÄ±larÄ±n olduÄŸu su birikintisi, nehir ve gÃ¶letlerde yÃ¼zmemesi tavsiye edilen aÃ§Ä±klamada, pazar gÃ¼nÃ¼ koÅŸulacak Londra Maratonu'na katÄ±lacaklara daÄŸÄ±tÄ±lacak sularÄ±n miktarÄ±nÄ±n da artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Kurum ayrÄ±ca yÃ¼ksek polen seviyesi dolayÄ±sÄ±yla alerjisi olanlarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde rahatsÄ±zlÄ±k duyabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ã–zellikle â€¨Ä°ngiltere'nin gÃ¼neydoÄŸusundaki baÅŸkent Londra'da hissedilen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 dereceye ulaÅŸmasÄ±yla LondralÄ±lar ve kenti ziyaret eden turistler baÅŸkentin parklarÄ± ve Ã¼nlÃ¼ Thames Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki alanlarda gÃ¼neÅŸleniyor. SÄ±cak havaya raÄŸmen turistler ÅŸehrin "London Eye" ve "Parlamento MeydanÄ±" gibi merkezi yerlerini gezmeye devam ediyor. SÄ±caktan korunmak isteyen birÃ§ok kiÅŸinin ÅŸemsiye taÅŸÄ±masÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Meteoroloji uzmanlarÄ±, Ã¼lke genelindeki hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gelecek hafta mevsim normallerine inerek ortalama 12 derece seviyelerine dÃ¼ÅŸmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiriyor.
Ãœlkedeki en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ 29,4 dereceyle 1949'da Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geÃ§en yÄ±l kazanan ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Beatrice Fihn, ABD yÃ¶netiminden gelen Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor." dedi.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼