Stoltenberg'ten TÃ¼rkiye'ye terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã¶vgÃ¼sÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± komisyon toplantÄ±sÄ±nda milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
TerÃ¶re karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleye dikkati Ã§ekerek TÃ¼rkiye'ye anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Stoltenberg, "HiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin bu kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸini unutmamamÄ±z gerekir. BeÄŸensek de beÄŸenmesek de TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor. TÃ¼rkiye Ã§ok Ã¶nemli bir mÃ¼ttefikimizdir." ifadesini kullandÄ±.
Buradaki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k konutunda Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaÅŸanan kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Suriyeâ€™ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi hava operasyonu desteklediÄŸini ve kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu kaydetti.
"SORUNLARINI KENDÄ° ARALARINDA Ã‡Ã–ZMELERÄ° GEREK"
Stoltenberg, Yunan muhabirin, TÃ¼rkiye ile Yunanistan arasÄ±ndaki yaÅŸanan gerginlik hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik sorusunu da ÅŸÃ¶yle cevapladÄ±:
"Ä°ki Ã¼lke de deÄŸerli mÃ¼ttefiktir. KomÅŸu olarak aralarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek iyi geÃ§inmeleri gerekir. Kendi aralarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine sevindim. NATO olarak duruma mÃ¼dahale etmemiz birÅŸey fayda etmez. SorunlarÄ±nÄ± kendi aralarÄ±nda Ã§Ã¶zmeleri gerekir."
BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geÃ§en yÄ±l kazanan ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Beatrice Fihn, ABD yÃ¶netiminden gelen Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor." dedi.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼