18:57, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Stoltenberg'ten TÃ¼rkiye'ye terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã¶vgÃ¼sÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± komisyon toplantÄ±sÄ±nda milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

TerÃ¶re karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleye dikkati Ã§ekerek TÃ¼rkiye'ye anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini vurgulayan Stoltenberg, "HiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin bu kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸini unutmamamÄ±z gerekir. BeÄŸensek de beÄŸenmesek de TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor. TÃ¼rkiye Ã§ok Ã¶nemli bir mÃ¼ttefikimizdir." ifadesini kullandÄ±.

Buradaki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k konutunda Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaÅŸanan kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda ABD'nin Ä°ngiltere ve Fransa ile Suriyeâ€™ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi hava operasyonu desteklediÄŸini ve kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu kaydetti.

"SORUNLARINI KENDÄ° ARALARINDA Ã‡Ã–ZMELERÄ° GEREK"

Stoltenberg, Yunan muhabirin, TÃ¼rkiye ile Yunanistan arasÄ±ndaki yaÅŸanan gerginlik hakkÄ±nda ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik sorusunu da ÅŸÃ¶yle cevapladÄ±:

"Ä°ki Ã¼lke de deÄŸerli mÃ¼ttefiktir. KomÅŸu olarak aralarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek iyi geÃ§inmeleri gerekir. Kendi aralarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine sevindim. NATO olarak duruma mÃ¼dahale etmemiz birÅŸey fayda etmez. SorunlarÄ±nÄ± kendi aralarÄ±nda Ã§Ã¶zmeleri gerekir."