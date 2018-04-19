19:52, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

ABD'ye Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uy Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼llÃ¼ ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Fihn, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, "ABD'ye, Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde anlaÅŸmanÄ±n iÃ§inde kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." dedi.

ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Fihn, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'na (NPT) iliÅŸkin gelecek hafta baÅŸlayacak ve iki hafta sÃ¼recek konferans Ã¶ncesi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

ABD'den Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik gelen aÃ§Ä±klamalara tepki gÃ¶steren Fihn, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"ABD'nin anlaÅŸmadan Ã§ekileceÄŸi aÃ§Ä±klamasÄ± son derece endiÅŸe verici bir durum. ABD'nin neden bu anlaÅŸmadan Ã§ekilmek istediÄŸini anlamakta zorluk Ã§ekiyorum. EÄŸer ABD iÃ§in bir gÃ¼venlik tehdidi varsa tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in tehdit var demektir. ABD'ye Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde anlaÅŸmanÄ±n iÃ§inde kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."

Fihn, ABD'nin kararÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki mantÄ±ÄŸÄ± anlamakta zorluk Ã§ektiÄŸini vurgulayarak, nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya gibi taraflarÄ±na da ABD'ye baskÄ± yapmaya, nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± korumaya ve desteklemeye davet etti.

"TRUMP Ä°LE KÄ°M JONG-UN GÃ–RÃœÅžMESÄ° OLUMLU"

SoÄŸuk savaÅŸ yÄ±llarÄ±ndan bu yana nÃ¼kleer silahlarÄ±n dÃ¼nya gÃ¼ndeminde ilk defa bu kadar yoÄŸun ÅŸekilde tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Fihn, nÃ¼kleer silah bulunduran Ã¼lkelerin uluslararasÄ± hukuka ve insan haklarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Fihn ayrÄ±ca tÃ¼m milletlerin ve medyanÄ±n da bu Ã¼lkelere nÃ¼kleer silahlardan vazgeÃ§mesi iÃ§in baskÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvesine de deÄŸinen Fihn, "Bu zirve hakkÄ±nda Ã§ok olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Tehditlerin yerine diplomasinin tekrar devreye girmesi cesaret verici bir durum. Fakat gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ±na iliÅŸkin elimizde bir bilgi yok." diye konuÅŸtu.

Fihn, Trump ile Kim Jong-un arasÄ±ndaki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± restleÅŸmelere de tepkide bulunarak, "Bir Ã¼lkede toplu katliam yapmakla tehditte bulunulmasÄ±, uluslararasÄ± iliÅŸkileri yÃ¼rÃ¼tmek aÃ§Ä±sÄ±ndan istikrarlÄ± bir yol deÄŸil." dedi.

ABD'DEN KUZEY KORE'YE Ã‡AÄžRI

Ã–te yandan ABD'nin SilahsÄ±zlanma KonferansÄ± Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Robert Wood ise dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda ABD'nin pozisyonunda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Wood, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlar programÄ±ndan vazgeÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik ciddi ve somut adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸini belirterek, "Fakat gitmemiz gereken Ã§ok yol var." ifadesini kullandÄ±.

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe'yle Florida'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Trump, Kim ile yapacaÄŸÄ± toplantÄ±yla ilgili olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti.

Trump, "Ama gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin faydasÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsem katÄ±lmam. EÄŸer ben oradayken gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin verimsiz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsem toplantÄ±yÄ± saygÄ±lÄ± ÅŸekilde terk ederim." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ran ile BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeleri ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa ile Almanya (P5+1) arasÄ±nda Temmuz 2015'te imzalanan anlaÅŸma ile Tahran, nÃ¼kleer faaliyetlerinde kÄ±sÄ±tlamaya gitmiÅŸ, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da bu Ã¼lkeye uygulanan yaptÄ±rÄ±mlar hafifletilmiÅŸti. GÃ¶reve geldiÄŸinden bu yana eski BaÅŸkan Barack Obama dÃ¶neminde imzalanan anlaÅŸmayÄ± en sert ÅŸekilde eleÅŸtiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump, anlaÅŸmanÄ±n gÃ¼ncellenmesi gerektiÄŸi aksi takdirde ABD'nin anlaÅŸmadan Ã§ekileceÄŸi tehdidinde bulunmuÅŸtu.