20:20, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Avrupa terÃ¶ristler iÃ§in silah kaynaÄŸÄ±





BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu'nun finansmanÄ±yla Flaman BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n "Avrupa'da TerÃ¶ristlerin Silahlara EriÅŸimi" baÅŸlÄ±klÄ± araÅŸtÄ±rma, son yÄ±llarda suÃ§ ve terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n Avrupa genelinde yÃ¼ksek miktarda silah elde ettiÄŸini ortaya koydu. SuÃ§ ve terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n Avrupa'da oluÅŸan silah karaborsalarÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ± kolaylÄ±kla edinmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkatin Ã§ekildiÄŸi araÅŸtÄ±rmada, bu gruplarÄ±n yasal mevzuatlardaki boÅŸluklardan da faydalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. HalihazÄ±rda AB sÄ±nÄ±rlarÄ±nda milyonlarca kayÄ±tsÄ±z silah bulunduÄŸu aktarÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda daha fazla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± ve yasal mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiÄŸi belirtildi. AraÅŸtÄ±rmaya katkÄ± saÄŸlayan Flaman BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼ UzmanÄ± Nils Duquet, "Avrupa genelinde iyi baÄŸlantÄ±larÄ± olan suÃ§lularÄ±n aÄŸÄ±r silahlara eriÅŸimi kolaylaÅŸmÄ±ÅŸ durumda." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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