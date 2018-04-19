Avrupa terÃ¶ristler iÃ§in silah kaynaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu'nun finansmanÄ±yla Flaman BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n "Avrupa'da TerÃ¶ristlerin Silahlara EriÅŸimi" baÅŸlÄ±klÄ± araÅŸtÄ±rma, son yÄ±llarda suÃ§ ve terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n Avrupa genelinde yÃ¼ksek miktarda silah elde ettiÄŸini ortaya koydu.
SuÃ§ ve terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n Avrupa'da oluÅŸan silah karaborsalarÄ±ndan aÄŸÄ±r silahlarÄ± kolaylÄ±kla edinmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkatin Ã§ekildiÄŸi araÅŸtÄ±rmada, bu gruplarÄ±n yasal mevzuatlardaki boÅŸluklardan da faydalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
HalihazÄ±rda AB sÄ±nÄ±rlarÄ±nda milyonlarca kayÄ±tsÄ±z silah bulunduÄŸu aktarÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda daha fazla iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ± ve yasal mevzuatlardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiÄŸi belirtildi.
AraÅŸtÄ±rmaya katkÄ± saÄŸlayan Flaman BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼ UzmanÄ± Nils Duquet, "Avrupa genelinde iyi baÄŸlantÄ±larÄ± olan suÃ§lularÄ±n aÄŸÄ±r silahlara eriÅŸimi kolaylaÅŸmÄ±ÅŸ durumda." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geÃ§en yÄ±l kazanan ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Beatrice Fihn, ABD yÃ¶netiminden gelen Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor." dedi.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.
KKTC BaÅŸbakanÄ± ErhÃ¼rman, TÃ¼rkiye'deki erken seÃ§im kararÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n 1 Temmuzâ€™a alÄ±nmasÄ±nÄ±n KKTCâ€™deki yerel seÃ§im tarihini de etkilediÄŸini ifade etti.
Avrupa BirliÄŸi, Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesine 4 kiÅŸiyi daha eklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Afrin ilÃ§e merkezinden sonra Cinderes beldesinde de 15 kiÅŸilik bir yerel meclis kuruldu.
NATO ve Rusya komutanlarÄ± BakÃ¼'de biraraya gelerek Avrupa bÃ¶lgesindeki faaliyetleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼venin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi konularÄ± mÃ¼zakere etti
Toplam yatÄ±rÄ±m tutarÄ± 3,4 milyar dolarÄ± bulacak tesiste yÄ±lda 8 milyar metrekÃ¼p gaz iÅŸlenecek
"Asperger sendromuna" ismini veren bilim adamÄ±nÄ±n, Nazilerin "Ä±rk temizliÄŸi" adÄ± altÄ±nda doÄŸuÅŸtan ve genetik hastalÄ±klara sahip ya da engelli Ã§ocuklara yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶tanazi programÄ±na destek verdiÄŸini gÃ¶steren belgeler bulundu.
MÄ±sÄ±r ve Yunan savunma bakanlarÄ± biraraya gelerek askeri iÅŸ birliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
GÃ¼ney Sudan'da hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ve muhalif gruplar arasÄ±nda Ã¼lkenin kuzeyinde yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'Ä±n milletvekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼