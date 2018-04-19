Sudan, TÃ¼rkiye ile petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sudan Petrol ve Gaz BakanÄ± Abdurrahman, "TÃ¼rkiye ile petrol alanÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z" dedi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°rfan NeziroÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n enerji alanÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik mektubunu, Bakan Abdurrahman'a takdim etti.
Abdurrahman, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i NeziroÄŸlu'nu kabulÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n geÃ§en yÄ±lki Sudan ziyaretinin ardÄ±ndan ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendiÄŸini belirtti.
TaraflarÄ±n, ekonomik alanda son dÃ¶nemde gÃ¼zel iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Abdurrahman, "BakanlÄ±k olarak TÃ¼rkiye ile petrol alanÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z." dedi.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i NeziroÄŸlu da "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±mÄ±zÄ±n mektubu, iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan mutabakatÄ± harekete geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ndadÄ±r. TÃ¼rkiye, petrol endÃ¼strisinin her aÅŸamasÄ±nda Sudan ile Ã§alÄ±ÅŸma arzusundadÄ±r." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m ekonomik alanlarda Sudan ile iÅŸ birliÄŸi yapmak istediÄŸini dile getiren NeziroÄŸlu, Sudan'Ä±n Afrika kÄ±tasÄ±nda stratejik konumuna sahip olduÄŸunu vurguladÄ±.
Sudan Petrol ve Gaz BakanÄ± Abdurrahman Osman Abdurrahman, TÃ¼rkiye ile petrol alanÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin lider kara aracÄ± Ã¼reticilerinden FNSS, GÃ¼neydoÄŸu Asya bÃ¶lgesindeki en Ã¶nemli savunma fuarÄ± Malezya'daki DSA 2018'de, PARS 6x6 Ä°ZCÄ°'yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ilk kez sergileyecek.
TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k ticaret odasÄ± olan Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n yeni YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Åžekib AvdagiÃ§ oldu.
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k enerji ÅŸirketi ExxonMobil ile Katar arasÄ±nda doÄŸalgaz alanÄ±nda ortaklÄ±k iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
HT Solar Enerji AÅž'nin TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Robin Xi, "GÃ¼neÅŸ enerjisi iÃ§in yapÄ±lacak ikinci YEKA ile ilgileniyoruz. 1 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m hesapladÄ±k, bunu gerÃ§ekleÅŸtirmeyi amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.
TÃ¼rkiye Atom Enerjisi Kurumunca, TÃ¼rkiye'nin ilk nÃ¼kleer gÃ¼Ã§ santrali projesi Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali'nin (NGS) birinci Ã¼nitesi inÅŸasÄ± iÃ§in "Ä°nÅŸaat LisansÄ±" verildi.
TCMB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kredi kartÄ± iÅŸlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD'nin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te menkul kÄ±ymetler alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren firmalarÄ±n toplam karÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±l 2010'dan bu yana en yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
New York borsasÄ±nda endeksler, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ã‡in'e ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirmesinin ardÄ±ndan son 6 haftanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Kamuoyunda "torba tasarÄ±" olarak bilinen Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Fed politika faizini, yÃ¼zde 1,25-1,50 aralÄ±ÄŸÄ±ndan yÃ¼zde 1,50-1,75 aralÄ±ÄŸÄ±na yÃ¼kseltti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenkci, Fransa'da iÅŸ yapan TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n ortak Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nÃ¼n "Fransa'da iÅŸ yapmak Ã§ok kolay deÄŸil. TÃ¼rkiye'de iÅŸ yapmak Ã§ok daha kolay." ÅŸeklinde olduÄŸunu sÃ¶yledi.
IMF BaÅŸkanÄ± Lagarde, "Kripto varlÄ±klarÄ± gÃ¼Ã§lendiren inovasyonlar bize onlarÄ± denetlemek iÃ§in de yardÄ±m edebilir. BaÅŸka bir deyiÅŸle, ateÅŸe karÅŸÄ± ateÅŸle savaÅŸabiliriz." dedi.
Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, ÅŸehir merkezindeki otelde gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ "negatif"ten "duraÄŸan"a Ã§evirdi.
AvrupalÄ± havacÄ±lÄ±k ÅŸirketi Airbus, Ã¼retim ritmindeki deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle 4 Ã¼lkede toplam 3 bin 700 kiÅŸinin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.