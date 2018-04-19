20:33, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Sudan, TÃ¼rkiye ile petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸine hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan Petrol ve Gaz BakanÄ± Abdurrahman, "TÃ¼rkiye ile petrol alanÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z" dedi.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°rfan NeziroÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n enerji alanÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik mektubunu, Bakan Abdurrahman'a takdim etti.

Abdurrahman, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i NeziroÄŸlu'nu kabulÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n geÃ§en yÄ±lki Sudan ziyaretinin ardÄ±ndan ikili iliÅŸkilerin gÃ¼Ã§lendiÄŸini belirtti.

TaraflarÄ±n, ekonomik alanda son dÃ¶nemde gÃ¼zel iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Abdurrahman, "BakanlÄ±k olarak TÃ¼rkiye ile petrol alanÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z." dedi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i NeziroÄŸlu da "Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±mÄ±zÄ±n mektubu, iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan mutabakatÄ± harekete geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±ndadÄ±r. TÃ¼rkiye, petrol endÃ¼strisinin her aÅŸamasÄ±nda Sudan ile Ã§alÄ±ÅŸma arzusundadÄ±r." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m ekonomik alanlarda Sudan ile iÅŸ birliÄŸi yapmak istediÄŸini dile getiren NeziroÄŸlu, Sudan'Ä±n Afrika kÄ±tasÄ±nda stratejik konumuna sahip olduÄŸunu vurguladÄ±.