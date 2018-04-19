21:39, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Erken seÃ§im teklifi oy birliÄŸiyle kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan komisyonda, seÃ§im Ã¶nergesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼rdÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ederken salondan ayrÄ±lan HDP'li Ã¼yeler, Ã¶nergenin oylamasÄ±na da katÄ±lmadÄ±. Ã–nerge AK Parti, CHP ve MHP'nin oy birliÄŸi ile kabul edildi.

Ã–nerge, yarÄ±n TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

SEÃ‡Ä°M Ã–NERGESÄ°

Ã–nergede, 15 Temmuz 2016'da TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratÄ±lmasÄ±, birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi siyasette de yeni bir dÃ¶nemin miladÄ± olduÄŸu ifade edildi.

Milletin darbe gecesi gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±ÄŸÄ±n asla unutulmayacaÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± Ã¶nergede, bu ihanete karÅŸÄ± 29 gÃ¼n boyunca tutulan demokrasi nÃ¶betlerinin, milletin istiklaline ve istikbaline sahip Ã§Ä±kma iradesinin bir ifadesi olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ä°stanbul YenikapÄ±'da 7 AÄŸustos 2016'da yapÄ±lan ve milyonlarca vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k mitingin ise milletin, kendilerine, siyasetÃ§ilere verdiÄŸi mesajÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k ve net ortaya koyduÄŸu kaydedildi.

Ã–nergede, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Nitekim 16 Nisan 2017'de yapÄ±lan halkoylamasÄ±na giden sÃ¼reÃ§te milletimizin Ã¶nÃ¼mÃ¼zde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yol, bu ÅŸekilde kesinlik ve kararlÄ±lÄ±k kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶lgemizde yaÅŸanan tarihi Ã¶nemdeki hadiseler, AB ile iliÅŸkilerimiz, kÃ¼resel sÃ¼reÃ§ler, TÃ¼rkiye'nin halk oylamasÄ±nda verdiÄŸi karar doÄŸrultusunda belirsizliklerin aÅŸÄ±larak bir an Ã¶nce CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§ilmesini zorunlu kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu nedenle TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼ndeki iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼ndemin yoÄŸunluÄŸu, erken seÃ§im kararÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce alÄ±narak belirsizliÄŸin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli hale getirmiÅŸtir. BilindiÄŸi Ã¼zere Anayasa'nÄ±n geÃ§ici 21'inci maddesi uyarÄ±nca TBMM'nin, seÃ§imlerin yenilenmesi kararÄ± almasÄ± halinde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ile milletvekili genel seÃ§imi birlikte yapÄ±lacaktÄ±r. Bu itibarla anayasanÄ±n 77'nci, geÃ§ici 21'inci ve Milletvekili SeÃ§im Kanunu'nun 8'inci maddesi gereÄŸince seÃ§imlerin yenilenmesi ve TBMM'nin 27'nci Yasama DÃ¶nemi Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin 24 Haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± hususunda TBMM kararÄ± alÄ±nmasÄ± iÃ§in gereÄŸini arz ve teklif ederiz."