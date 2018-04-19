Erken seÃ§im teklifi oy birliÄŸiyle kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan komisyonda, seÃ§im Ã¶nergesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼rdÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ederken salondan ayrÄ±lan HDP'li Ã¼yeler, Ã¶nergenin oylamasÄ±na da katÄ±lmadÄ±. Ã–nerge AK Parti, CHP ve MHP'nin oy birliÄŸi ile kabul edildi.
Ã–nerge, yarÄ±n TBMM Genel Kurulunda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
SEÃ‡Ä°M Ã–NERGESÄ°
Ã–nergede, 15 Temmuz 2016'da TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸratÄ±lmasÄ±, birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi siyasette de yeni bir dÃ¶nemin miladÄ± olduÄŸu ifade edildi.
Milletin darbe gecesi gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±ÄŸÄ±n asla unutulmayacaÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± Ã¶nergede, bu ihanete karÅŸÄ± 29 gÃ¼n boyunca tutulan demokrasi nÃ¶betlerinin, milletin istiklaline ve istikbaline sahip Ã§Ä±kma iradesinin bir ifadesi olduÄŸu vurgulandÄ±.
Ä°stanbul YenikapÄ±'da 7 AÄŸustos 2016'da yapÄ±lan ve milyonlarca vatandaÅŸÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k mitingin ise milletin, kendilerine, siyasetÃ§ilere verdiÄŸi mesajÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k ve net ortaya koyduÄŸu kaydedildi.
Ã–nergede, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Nitekim 16 Nisan 2017'de yapÄ±lan halkoylamasÄ±na giden sÃ¼reÃ§te milletimizin Ã¶nÃ¼mÃ¼zde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yol, bu ÅŸekilde kesinlik ve kararlÄ±lÄ±k kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶lgemizde yaÅŸanan tarihi Ã¶nemdeki hadiseler, AB ile iliÅŸkilerimiz, kÃ¼resel sÃ¼reÃ§ler, TÃ¼rkiye'nin halk oylamasÄ±nda verdiÄŸi karar doÄŸrultusunda belirsizliklerin aÅŸÄ±larak bir an Ã¶nce CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§ilmesini zorunlu kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
Bu nedenle TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼ndeki iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼ndemin yoÄŸunluÄŸu, erken seÃ§im kararÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce alÄ±narak belirsizliÄŸin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± gerekli hale getirmiÅŸtir. BilindiÄŸi Ã¼zere Anayasa'nÄ±n geÃ§ici 21'inci maddesi uyarÄ±nca TBMM'nin, seÃ§imlerin yenilenmesi kararÄ± almasÄ± halinde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ile milletvekili genel seÃ§imi birlikte yapÄ±lacaktÄ±r. Bu itibarla anayasanÄ±n 77'nci, geÃ§ici 21'inci ve Milletvekili SeÃ§im Kanunu'nun 8'inci maddesi gereÄŸince seÃ§imlerin yenilenmesi ve TBMM'nin 27'nci Yasama DÃ¶nemi Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin 24 Haziran 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± hususunda TBMM kararÄ± alÄ±nmasÄ± iÃ§in gereÄŸini arz ve teklif ederiz."
AK Parti ve MHP'nin, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018'de yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin ortak seÃ§im Ã¶nergesi, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
Katar'Ä±n ev sahipliÄŸindeki Åžahin-20 TatbikatÄ±, TÃ¼rkiye'nin de katÄ±lÄ±mÄ±yla 22-29 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, uyum yasalarÄ± kapsamÄ±nda gerekli deÄŸiÅŸikliklerin hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan komisyonun Ã¼yeleriyle bir araya geldiÄŸi toplantÄ±, 4 saat 15 dakika sÃ¼rdÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofislerine dinleme cihazÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin davada 10 sanÄ±k, 7 ay ile 54 yÄ±l 6 ay arasÄ±nda hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Demircan, "Birlikte ne yapabiliriz bu Ã¶nemli, sizle birlikte olursa kalÄ±cÄ± olur. Sadece maddi ve teknik destek deÄŸil, yetiÅŸmiÅŸ insan gÃ¼cÃ¼ noktasÄ±nda da destek verebiliriz" dedi
Ankara merkezli 8 ilde FETÃ–/PDY "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 21'e yÃ¼kseldi.
24 Haziran'da gerÃ§ekleÅŸecek olan erken seÃ§imin kapsadÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliklerden bazÄ±larÄ± milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ve cumhurbaÅŸkanÄ± yetkilerinin geniÅŸletilmesi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Aile ve Dini Rehberlik Daire BaÅŸkanÄ± Akbulut, "Bir din adamÄ±nÄ±n gÃ¶revi, 'Åžu yapÄ± tehlikeli, bu yapÄ± korkunÃ§, bu yapÄ± dehÅŸet veriyor' mesajÄ±nÄ± vermek deÄŸil, sorumluluÄŸu altÄ±ndakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapÄ±dan uzaklaÅŸtÄ±rmaktÄ±r" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man AzÄ±nlÄ±klar Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ oturumuna katÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping arasÄ±nda geÃ§en telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, iki Ã¼lke iliÅŸkileri ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±. Ä°ki lider Suriye'deki son geliÅŸmeleri de deÄŸerlendirdi.
AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal,MayÄ±s 15'te baÅŸlamasÄ± planlanan kampanya sÃ¼recinde internetin ve sosyal iletiÅŸim aÄŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n akÅŸam saatlerinden sonra kuzeydoÄŸu kesimlerin, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren ise kuzeybatÄ± kesimlerinden baÅŸlayarak Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Karadeniz Ã¼zerinden gelen serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine gireceÄŸi tahmininde bulunuldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, 27 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, 20 sanÄ±ÄŸa da mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na adaylÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Ä°ÅŸte er meydanÄ± kuruldu, baÅŸpehlivanlarÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z er meydanÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu da ben de baÅŸpehlivanÄ±m diyorsa Ã§Ä±ksÄ±n er meydanÄ±na" dedi.
Antalya-Isparta karayolu OrtakÃ¶y mevkisinde Ã¶ÄŸrenci servisiyle tankerin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 15 kiÅŸi yaralandÄ±
15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesi, Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada 18 sanÄ±ÄŸÄ±n tamamÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.