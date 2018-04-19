21:51, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

AB, Brezilya etine kÄ±sÄ±tlama getirdi





Avrupa Komisyonu, tespit edilen denetim eksikliÄŸi nedeniyle BrezilyalÄ± 20 ÅŸirketi kara listeye aldÄ±. Karar, 15 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa Komisyonu, Brezilya'daki 20 et Ã¼retim tesisinin Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelere yÃ¶nelik et ve tavuk ihracatÄ±nÄ± yasakladÄ±. Brezilya TarÄ±m BakanÄ± Blairo Maggi, AB'nin, et ve tavuk ihracatÄ±na yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlama getirmesi durumunda DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en yÄ±l, Ã¼lkede patlak veren bozuk et skandalÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke ithalata kÄ±sÄ±tlama getirmiÅŸti. Bu yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda, BrezilyalÄ± BRF ÅŸirketinin dÃ¶rt ihracat birimi, gÄ±dalardaki salmonella varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin raporlarda hile yapmakla suÃ§lanmÄ±ÅŸ ve Brezilya hÃ¼kumeti BRFâ€™nin 10 tavuk fabrikasÄ±nÄ±n ihracat yapmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurmuÅŸtu ancak Brezilya TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, AB tarafÄ±ndan kÄ±sÄ±tlama gelebileceÄŸi ihtimaline raÄŸmen Ã¼retim tesislerinin ABâ€™ye ihracatÄ± kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce serbest bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

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