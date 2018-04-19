22:33, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Castro'dan halefi Diaz-Canel'e tam destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ulusal Meclis'te, milletvekilleri tarafÄ±ndan Raul Castro'nun yerine tek aday olarak gÃ¶sterilerek Devlet BaÅŸkanÄ± olan Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in 2021 yÄ±lÄ±nda Castro'nun yerine KomÃ¼nist Parti'nin lideri olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ulusal Meclis'in tarihi oturumunun kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Castro, 2021'e kadar devam edeceÄŸi KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini kendisinden sonra Diaz-Canel'in devralmasÄ±nÄ± ve iki dÃ¶nem bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tmesini istediÄŸini sÃ¶yledi.

Castro, 57 yaÅŸÄ±ndaki Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olarak iki dÃ¶nem gÃ¶revde kalmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini ve 2028 yÄ±lÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonraki Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca da kendi halefini yÃ¶nlendirmesini kendisinden beklediÄŸini ifade etti.

Abisi Fidel Castro'dan devraldÄ±ÄŸÄ± devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini 12 yÄ±l yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kten sonra bÄ±rakan 86 yaÅŸÄ±ndaki Raul Castro bundan sonrasÄ± iÃ§in ise "devrimi savunan herhangi bir asker olacaÄŸÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Ã–te yandan Devlet BaÅŸkanÄ± olarak ilk konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Diaz-Canel, Castro'nun, KomÃ¼nist Parti'nin baÅŸÄ±nda bulunarak Ã¼lkenin en yÃ¼ksek otoritesi olarak kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Devletin elindeki ekonominin Ã¶nemli sektÃ¶rlerinin sÃ¼rekliliÄŸini saÄŸlamayÄ± vadeden Diaz-Canel, Ã¶zel teÅŸebbÃ¼sÃ¼n Ä±lÄ±mlÄ± bÃ¼yÃ¼mesine de imkan saÄŸlayacak Ulusal Meclis ve KomÃ¼nist Parti'nin 12 yÄ±llÄ±k planÄ±nÄ± izleyeceÄŸini vurguladÄ±.

Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olmasÄ±yla KÃ¼ba'nÄ±n devrimle baÅŸlayan 59 yÄ±l 3 aylÄ±k tarihinde ilk kez Castro ailesi dÄ±ÅŸÄ±ndan biri devletin en yÃ¼ksek makamÄ±na oturdu.

Raul Castro'nun Diaz-Canel'in "ideolojik kararlÄ±ÄŸÄ±ndan" Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiÄŸi biliniyor.

Diaz-Canel, 25 yÄ±ldÄ±r KomÃ¼nist Parti iÃ§inde gÃ¶rev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Ãœniversitesinde elektronik mÃ¼hendisliÄŸi eÄŸitimi alan Diaz-Canel, bir sÃ¼re silahlÄ± kuvvetlerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra kendi Ã¼niversitesinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafÄ±ndan devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.

Fidel Castro da 2008'de saÄŸlÄ±k nedenleriyle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kardeÅŸine devretmiÅŸ ancak KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Castro, 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda vefat etmiÅŸti.

KÃ¼ba'da Diaz-Canel ile baÅŸlayan yeni dÃ¶nemde radikal deÄŸiÅŸiklikler beklenmiyor.