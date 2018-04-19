Castro'dan halefi Diaz-Canel'e tam destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ulusal Meclis'te, milletvekilleri tarafÄ±ndan Raul Castro'nun yerine tek aday olarak gÃ¶sterilerek Devlet BaÅŸkanÄ± olan Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in 2021 yÄ±lÄ±nda Castro'nun yerine KomÃ¼nist Parti'nin lideri olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ulusal Meclis'in tarihi oturumunun kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Castro, 2021'e kadar devam edeceÄŸi KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini kendisinden sonra Diaz-Canel'in devralmasÄ±nÄ± ve iki dÃ¶nem bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tmesini istediÄŸini sÃ¶yledi.
Castro, 57 yaÅŸÄ±ndaki Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olarak iki dÃ¶nem gÃ¶revde kalmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini ve 2028 yÄ±lÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonraki Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca da kendi halefini yÃ¶nlendirmesini kendisinden beklediÄŸini ifade etti.
Abisi Fidel Castro'dan devraldÄ±ÄŸÄ± devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini 12 yÄ±l yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kten sonra bÄ±rakan 86 yaÅŸÄ±ndaki Raul Castro bundan sonrasÄ± iÃ§in ise "devrimi savunan herhangi bir asker olacaÄŸÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Ã–te yandan Devlet BaÅŸkanÄ± olarak ilk konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Diaz-Canel, Castro'nun, KomÃ¼nist Parti'nin baÅŸÄ±nda bulunarak Ã¼lkenin en yÃ¼ksek otoritesi olarak kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Devletin elindeki ekonominin Ã¶nemli sektÃ¶rlerinin sÃ¼rekliliÄŸini saÄŸlamayÄ± vadeden Diaz-Canel, Ã¶zel teÅŸebbÃ¼sÃ¼n Ä±lÄ±mlÄ± bÃ¼yÃ¼mesine de imkan saÄŸlayacak Ulusal Meclis ve KomÃ¼nist Parti'nin 12 yÄ±llÄ±k planÄ±nÄ± izleyeceÄŸini vurguladÄ±.
Diaz-Canel'in Devlet BaÅŸkanÄ± olmasÄ±yla KÃ¼ba'nÄ±n devrimle baÅŸlayan 59 yÄ±l 3 aylÄ±k tarihinde ilk kez Castro ailesi dÄ±ÅŸÄ±ndan biri devletin en yÃ¼ksek makamÄ±na oturdu.
Raul Castro'nun Diaz-Canel'in "ideolojik kararlÄ±ÄŸÄ±ndan" Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z ettiÄŸi biliniyor.
Diaz-Canel, 25 yÄ±ldÄ±r KomÃ¼nist Parti iÃ§inde gÃ¶rev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Ãœniversitesinde elektronik mÃ¼hendisliÄŸi eÄŸitimi alan Diaz-Canel, bir sÃ¼re silahlÄ± kuvvetlerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra kendi Ã¼niversitesinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafÄ±ndan devlet baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na getirilmiÅŸti.
Fidel Castro da 2008'de saÄŸlÄ±k nedenleriyle devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini kardeÅŸine devretmiÅŸ ancak KomÃ¼nist Parti liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Castro, 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda vefat etmiÅŸti.
KÃ¼ba'da Diaz-Canel ile baÅŸlayan yeni dÃ¶nemde radikal deÄŸiÅŸiklikler beklenmiyor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸirâ€™in, Ä°brahim Ghandurâ€™u DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Rus TASS haber ajansÄ±na gÃ¶re, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bomba ihbarÄ± nedeniyle BakanlÄ±k binasÄ±ndan 40'Ä±n Ã¼zerindeki personel tahliye edildi.
Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n icra edilen deniz tatbikatÄ±na HMS Bangor Ä°ngiliz gemisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼lkede stratejik bir deÄŸiÅŸiklik yapmak Ã¼zere tasarlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD fÃ¼zelerini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ halde angaje olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, SÄ±rbistan'Ä±n AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izlediÄŸini sÃ¶yledi.
ÃœskÃ¼p Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e kursunu tamamlayan Makedonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶revli 24 askeri personele sertifikalarÄ± tÃ¶renle daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Arakan eyaletindeki MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man kÃ¶ylÃ¼lere yardÄ±m ulaÅŸmasÄ±na engel olduÄŸu bildirildi.
KÃ¼ba'da gÃ¶revi bÄ±rakan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Castro halefi Diaz-Canel Bermudez'in iki dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±nÄ± ve 2021'den sonra yerine KomÃ¼nist Parti'nin liderliÄŸini Ã¼stlenmesini temenni etti.
Avrupa Komisyonu, tespit edilen denetim eksikliÄŸi nedeniyle BrezilyalÄ± 20 ÅŸirketi kara listeye aldÄ±. Karar, 15 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geÃ§en yÄ±l kazanan ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Beatrice Fihn, ABD yÃ¶netiminden gelen Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor." dedi.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.