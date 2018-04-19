Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±mÄ± engelliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Burma Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'ndan (BHRN) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede kalanlara ulaÅŸtÄ±rÄ±lan yardÄ±mÄ±n, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve hayÄ±r kurumlarÄ±na yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalar nedeniyle son derece sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "KÄ±zÄ±l HaÃ§ bu yerlerden bazÄ±larÄ±na eriÅŸim saÄŸlarken, ulaÅŸÄ±lamayan diÄŸer yerlerin gÄ±da ve tÄ±bbi malzemeye aÅŸÄ±rÄ± ihtiyacÄ± oluyor." ifadesine yer verildi.
"HÄ°Ã‡ KÄ°MSE BANGLADEÅž'TEN MYANMAR'A GÃ–NÃœLLÃœ OLARAK DÃ–NMEYECEK"
BHRN BaÅŸkanÄ± Kyaw Win de AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hiÃ§ kimsenin BangladeÅŸ'ten Myanmar'a gÃ¶nÃ¼llÃ¼ dÃ¶nmeyeceÄŸini belirterek, "Bu ÅŸartlar altÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸ, nasÄ±l gÃ¼venli ve onurlu ÅŸekilde olabilir ki?" dedi.
BangladeÅŸ ve Myanmar yÃ¶netimlerinin, gÃ¶rdÃ¼kleri zulÃ¼m nedeniyle BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeleri konusunda geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klansa da Dakka hÃ¼kÃ¼metinden, tek bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geri dÃ¶nmediÄŸi belirtildi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yetkilileri de Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, ArakanlÄ±lar iÃ§in gÃ¼venli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m kÃ¶ylerde kalan evlerin kalkÄ±nma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± adÄ± altÄ±nda yerle bir olduÄŸunu ifade etti.
YARDIMLAR ASKIYA ALINMIÅžTI
DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP), geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda, Arakan'daki gÄ±da yardÄ±mÄ± faaliyetlerini gÃ¼venlik sorunlarÄ± nedeniyle askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
WFP'nin Roma'daki merkezinden Frances Kennedy, AA'ya demecinde, "Biz, gÃ¼venlik problemlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ gÄ±da yardÄ±m operasyonlarÄ±nÄ± bir sÃ¼redir durdurmuÅŸ durumdayÄ±z. Biz iÅŸimizi yapmak Ã¼zere halen oradayÄ±z ancak orada devam etmekte olan Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle Arakan'a ulaÅŸma imkanÄ±mÄ±z yok." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
BM, MYANMAR ORDUSUNU "UTANÃ‡ LÄ°STESÄ°"NE EKLEMÄ°ÅžTÄ°
BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
BM, bu hafta, ''ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanÃ§ listesine'' eklemiÅŸti.
ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸirâ€™in, Ä°brahim Ghandurâ€™u DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Rus TASS haber ajansÄ±na gÃ¶re, kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na bomba ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Bomba ihbarÄ± nedeniyle BakanlÄ±k binasÄ±ndan 40'Ä±n Ã¼zerindeki personel tahliye edildi.
Katar Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n icra edilen deniz tatbikatÄ±na HMS Bangor Ä°ngiliz gemisinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
ABD Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Korgeneral Kenneth McKenzie, geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Suriye saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼lkede stratejik bir deÄŸiÅŸiklik yapmak Ã¼zere tasarlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD fÃ¼zelerini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ halde angaje olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, SÄ±rbistan'Ä±n AB'ye Ã¼yelik sÃ¼recinde doÄŸru bir yol izlediÄŸini sÃ¶yledi.
ÃœskÃ¼p Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e kursunu tamamlayan Makedonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶revli 24 askeri personele sertifikalarÄ± tÃ¶renle daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, Arakan eyaletindeki MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede kalan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man kÃ¶ylÃ¼lere yardÄ±m ulaÅŸmasÄ±na engel olduÄŸu bildirildi.
KÃ¼ba'da gÃ¶revi bÄ±rakan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Castro halefi Diaz-Canel Bermudez'in iki dÃ¶nem devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ±nÄ± ve 2021'den sonra yerine KomÃ¼nist Parti'nin liderliÄŸini Ã¼stlenmesini temenni etti.
Avrupa Komisyonu, tespit edilen denetim eksikliÄŸi nedeniyle BrezilyalÄ± 20 ÅŸirketi kara listeye aldÄ±. Karar, 15 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.
BelÃ§ikalÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma, terÃ¶ristlerin Avrupa genelinde silah eriÅŸiminin giderek kolaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ geÃ§en yÄ±l kazanan ICAN DirektÃ¶rÃ¼ Beatrice Fihn, ABD yÃ¶netiminden gelen Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n iptal edileceÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±n endiÅŸe verici olduÄŸunu sÃ¶yledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiÃ§bir NATO Ã¼lkesinin TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla mÃ¼cadele etmediÄŸinin unutulmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "TÃ¼rkiye NATO sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumada kilit rol oynuyor." dedi.
Meteoroloji kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ortalama 28,5 dereceye ulaÅŸan hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle bugÃ¼nÃ¼n son 69 yÄ±lÄ±n en sÄ±cak nisan gÃ¼nÃ¼ olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi belirtildi.
Tacikistan ve Ã–zbekistan silahlÄ± kuvvetlerinin yÄ±l sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapacaÄŸÄ± belirtildi.
SeÃ§im yasasÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini protesto etmek isteyen bazÄ± muhalefet liderleri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
KÃ¼ba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'dan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devralan Raul Castro, gÃ¶revini Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Miguel Diaz-Canel'e devretti. BÃ¶ylece Ã¼lkedeki yaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k Castro dÃ¶nemi resmen sona ermiÅŸ oldu.