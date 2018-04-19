22:41, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±mÄ± engelliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Burma Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±'ndan (BHRN) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede kalanlara ulaÅŸtÄ±rÄ±lan yardÄ±mÄ±n, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve hayÄ±r kurumlarÄ±na yÃ¶nelik kÄ±sÄ±tlamalar nedeniyle son derece sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "KÄ±zÄ±l HaÃ§ bu yerlerden bazÄ±larÄ±na eriÅŸim saÄŸlarken, ulaÅŸÄ±lamayan diÄŸer yerlerin gÄ±da ve tÄ±bbi malzemeye aÅŸÄ±rÄ± ihtiyacÄ± oluyor." ifadesine yer verildi.

"HÄ°Ã‡ KÄ°MSE BANGLADEÅž'TEN MYANMAR'A GÃ–NÃœLLÃœ OLARAK DÃ–NMEYECEK"

BHRN BaÅŸkanÄ± Kyaw Win de AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hiÃ§ kimsenin BangladeÅŸ'ten Myanmar'a gÃ¶nÃ¼llÃ¼ dÃ¶nmeyeceÄŸini belirterek, "Bu ÅŸartlar altÄ±nda dÃ¶nÃ¼ÅŸ, nasÄ±l gÃ¼venli ve onurlu ÅŸekilde olabilir ki?" dedi.

BangladeÅŸ ve Myanmar yÃ¶netimlerinin, gÃ¶rdÃ¼kleri zulÃ¼m nedeniyle BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeleri konusunda geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klansa da Dakka hÃ¼kÃ¼metinden, tek bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n geri dÃ¶nmediÄŸi belirtildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) yetkilileri de Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, ArakanlÄ±lar iÃ§in gÃ¼venli geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m kÃ¶ylerde kalan evlerin kalkÄ±nma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± adÄ± altÄ±nda yerle bir olduÄŸunu ifade etti.

YARDIMLAR ASKIYA ALINMIÅžTI

DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± (WFP), geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda, Arakan'daki gÄ±da yardÄ±mÄ± faaliyetlerini gÃ¼venlik sorunlarÄ± nedeniyle askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

WFP'nin Roma'daki merkezinden Frances Kennedy, AA'ya demecinde, "Biz, gÃ¼venlik problemlerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ gÄ±da yardÄ±m operasyonlarÄ±nÄ± bir sÃ¼redir durdurmuÅŸ durumdayÄ±z. Biz iÅŸimizi yapmak Ã¼zere halen oradayÄ±z ancak orada devam etmekte olan Ã§atÄ±ÅŸma nedeniyle Arakan'a ulaÅŸma imkanÄ±mÄ±z yok." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

BM, MYANMAR ORDUSUNU "UTANÃ‡ LÄ°STESÄ°"NE EKLEMÄ°ÅžTÄ°

BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

BM, bu hafta, ''ArakanlÄ± kadÄ±n ve kÄ±z Ã§ocuklarÄ±na tecavÃ¼z ve cinsel ÅŸiddet uygulayan'' Myanmar ordusunu ''utanÃ§ listesine'' eklemiÅŸti.

ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.