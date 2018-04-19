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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:53, 20 Nisan 2018 Cuma
Balkanlar
22:44, 19 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Makedon askerlere TÃ¼rkÃ§e sertifikasÄ±
Makedon askerlere TÃ¼rkÃ§e sertifikasÄ±

ÃœskÃ¼p Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkÃ§e kursunu tamamlayan Makedonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶revli 24 askeri personele sertifikalarÄ± tÃ¶renle daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¶rene, TÃ¼rkiye'nin ÃœskÃ¼p BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼lin Erkal Kara, Makedonya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekim Maksuti, TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Askeri AtaÅŸesi Albay Burhan Ãœrek ve ÃœskÃ¼p YEE MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžemsettin Åžeker'in yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkÃ§e kursu A1 seviyesini tamamlayan askeri personel de katÄ±ldÄ±.

Makedonya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Maksuti burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶rev yapan kiÅŸilere yÃ¶nelik kurslara 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, ÅŸimdiye kadar BakanlÄ±k bÃ¼nyesindeki 130 kiÅŸinin TÃ¼rkÃ§e kursunu baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Makedonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenmesi iÃ§in YEE'de iki yeni grubun aÃ§Ä±lmasÄ±na vesile olan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kara'ya teÅŸekkÃ¼r eden Maksuti, "Savunma ve diÄŸer birÃ§ok alanda Makedonya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki dostluk iliÅŸkilerini derinleÅŸtiren birÃ§ok proje ve faaliyetten bugÃ¼n gururla bahsedebiliriz." dedi.

TÃ¼rkiye'nin Makedonya'ya savunma alanÄ±nda birÃ§ok baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu dile getiren Maksuti, Makedonya'nÄ±n bir an Ã¶nce NATO'ya Ã¼ye olmasÄ± iÃ§in desteÄŸinden dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kara da dost Ã¼lke Makedonyaâ€™nÄ±n SilahlÄ± Kuvvetlerinde gÃ¶revli personelin TÃ¼rkÃ§eâ€™ye gÃ¶sterdiÄŸi ilgiden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, bu ilginin, ortak tarih ve kÃ¼ltÃ¼rden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§le TÃ¼rkiye ve Makedonya arasÄ±ndaki dostluk ve kardeÅŸlik kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ daha da saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± diledi.

TÃ¼rkiye'nin Makedonya'nÄ±n kadim dostlarÄ±ndan biri olduÄŸunu, BaÅŸbakan Zoran Zaev ve CumhurbaÅŸkanÄ± Gyorge Ä°vanov'un art arda TÃ¼rkiye'ye yaptÄ±klarÄ± ziyaretlerin mÃ¼kemmel dÃ¼zeyde seyreden iliÅŸkileri teyit ettiÄŸini vurgulayan Kara, "TÃ¼rkiyeâ€™nin Makedonyaâ€™nÄ±n mÃ¼reffeh ve istikrarlÄ± bir Ã¼lke olarak Balkanlar ve Avrupa-Atlantik Ailesi iÃ§inde hak ettiÄŸi yeri almasÄ±nÄ± arzu etmekte ve bu konuda iÃ§ten gayret gÃ¶stermektedir." dedi.

Savunma alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Ã¶nemli konularÄ±ndan birini oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yleyen Kara, Makedonya Savunma BakanÄ± Radmila Åžekerinskaâ€™nÄ±n geÃ§en ay gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi TÃ¼rkiye ziyareti vesilesiyle iliÅŸkilerin daha da ivme kazanacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Her bir Makedonya ordusu personelinin YEE tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen TÃ¼rkÃ§e kursunu bir TÃ¼rk dostu olarak tamamladÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Kara, bu kursa katÄ±lan ve dÃ¼zenlenmesine vesile olanlara teÅŸekkÃ¼r etti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kursiyerlere sertifikalar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular makedonya Ã¼skÃ¼p Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ tÃ¼rkÃ§e Makedonya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±
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